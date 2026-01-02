Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέδειξε στο court πως είναι το... αφεντικό και κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι επικράτησε με 6-3, 6-4 για να κλειδώσει τη νίκη της Team Hellas...

Μετά την επικράτηση της Μαρίας Σάκκαρη στο πρώτο ματς του tie Ελλάδα - Ιαπωνία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπραξε τα δέοντα και κλείδωσε τη νίκη της Team Hellas. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4 του Σιντάρο Μοτσιζούκι και έκανε το 2-0 για τη «γαλανόλευκη».

Ακολουθεί το ματς για το μικτό διπλό, το οποίο εάν κερδηθεί από την Ελλάδα θα της δώσει πλεονέκτημα ενόψει πρόκρισης στην επόμενη φάση του United Cup.

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε ο 27χρονος τενίστας. Στο πρώτο του service game είδε τον αντίπαλό του να κάνει break και στη συνέχεια να παίρνει απόσταση δύο games (2-0). Βέβαια, η αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν άμεση και με 3-0 σερί πήρε κεφάλι στο σκορ.

Από τη μεριά του ο Σιντάρο Μοτσιζούκι προσπάθησε να κρατηθεί σε καλό μομέντουμ, ωστόσο στο 8ο game είδε τον Έλληνα τενίστα να κάνει break χωρίς να δεχθεί πόντο (5-3). Με τις μπάλες στα χέρια, ο Τσιτσιπάς δεν λάθεψε και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστες κατάφεραν να κρατήσουν τα πρώτα service games τους (1-1). Μάλιστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απειλήθηκε με break point από τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, ωστόσο ό,τι δεν κατάφερε ο Ιάπωνας το έκανε ο 27χρονος με μεγάλη επιτυχία στο τρίτο game (2-1).

To... σπάσιμο στο σερβίς του Μοτσιζούκι συνοδεύτηκε με ένα hold από τον Έλληνα τενίστα (3-1), το οποίο και διατήρησε για τα επόμενα games. Στο 7o game ο Έλληνας τενίστας βρήκε τέσσερις ευκαιρίες γι' ακόμη ένα break αλλά ο 22χρονος αντίπαλός τους έκανε υπέρβαση, μένοντας στο σερβίς του (4-3).

Το σετ κύλησε με τους δύο τενίστες να κρατούν τα σερβίς του χωρίς κάποια απειλή για break. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 6-4, κατέκτησε το σετ και πήρε τη νίκη για το 2-0 της Ελλάδας κόντρα στην Ιαπωνία.