Η Σάκκαρη πάτησε στο Περθ για το United Cup

H Mαρία Σάκκαρη βρίσκεται ήδη στην Αυστραλία για την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, με τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στο United Cup.

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκκαρη έφθασε στην καλοκαιρινή Αυστραλία και στο Περθ, για το ξεκίνημα της σεζόν από το United Cup.

Η εθνική ομάδα συγκεντρώνεται στο Περθ, όπου την Παρασκευή (2/1) θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, με πρώτη αντίπαλο την αντίστοιχη ομάδα της Ιαπωνίας. Η Μαρία Σάκκαρη θα ανοίξει τη σειρά αγώνων με την Ιαπωνία, καθώς το πρωί της Παρασκευής (11:00, ώρα Ελλάδας) θα παίξει με τη Ναόμι Οσάκα.

Κατά την άφιξή της στο Περθ, οι διοργανωτές φρόντισαν να υποδεχτούν τη Σάκκαρη με μπισκότα Tim Tam, με την ίδια να λέει χαριτολογώντας: «Ο γυμναστής μου δεν θα χαρεί και τόσο όταν τα δει, αλλά δεν πειράζει! Θα μείνω εδώ σχεδόν 1,5 μήνα, θα τρώω ένα την ημέρα, ή ένα κάθε δεύτερη μέρα».

The Tim Tam queen has landed 🛬



We will be waiting for the flavour review @mariasakkari 😅 pic.twitter.com/Wb3tKwdKtf December 29, 2025

To tie της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία στις 5 Ιανουαρίου, θα αρχίσει επίσης στις 11:00 ώρα Ελλάδας, αυτή τη φορά με το απλό ανδρών και τον Στέφανο Τσιτσιπά να παίζει με τον Μπίλι Χάρις (Νο.126), που αντικαθιστά τον τραυματία Τζακ Ντρέιπερ.

Θα ακολουθήσει η μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με την Έμμα Ραντουκάνου. Κάθε tie κρίνεται στις δύο νίκες κι εφόσον δεν υπάρξει νικητής στα μονά, θα ακολουθήσει το μεικτό διπλό.

Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Πέτρο Τσιτσιπά, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη

Οι αγώνες της εθνικής ομάδας θα έχουν απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, καθώς και την ψηφιακή πλατφόρμα του Ertflix.