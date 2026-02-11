LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται τα ξημερώματα της Τετάρτης 11/2 με τέσσερις αγώνες και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αναμετρήσεων.
Το πρόγραμμα
- 2:30 Νικς-Πέισερς
- 3:00 Ρόκετς-Κλίπερς
- 4:00 Σανς-Μάβερικς
- 5:30 Λέικερς-Σπερς
