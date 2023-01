Οι ΗΠΑ νικώντας την Πολωνία με συνολικές νίκες στο 5-0, πέρασαν με εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό του United Cup στο Σίδνεϊ.

Οι ΗΠΑ πέρασαν με εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό του Uuited Cup στο Σίδνεϊ και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το άλλο ημιτελικό ζευγάρι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, που βρίσκεται στο 0-2.

Η πανίσχυρη ομάδα των ΗΠΑ νίκησε την Πολωνία με συνολικό σκορ 5-0 και πέρασε στον τελικό της Κυριακής (8/1). Ο Τέιλορ Φριτζ επικρατώντας του Χουμπέρτ Χουρκάτζ με 7-6(5), 7-6(5) και κάνοντας το 3-0, τελείωσε την υπόθεση πρόκριση.

Semifinal Triumph (Taylor's Version) @Taylor_Fritz97 sends Team USA into the #UnitedCup final with an unassailable 3-0 lead over Team Poland. pic.twitter.com/QEHOWv7Fjm