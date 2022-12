Η εθνική ομάδα πέτυχε το στόχο της κόντρα στη Βουλγαρία, επιστρέφοντας μετά την Πρωτοχρονιά στη δράση στο United Cup, τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και η συνέχεια στο τουρνουά.

Η εθνική ομάδα νίκησε το αντίστοιχο συγκρότημα της Βουλγαρίας με συνολικό σκορ 4-1 και θα κάνει χαρούμενη Πρωτοχρονιά μέχρι τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο United Cup.

H Ελλάδα θα αγωνιστεί ξανά τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου στο πρώτο σετ αγώνων με το Βέλγιο, με τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ να ανιμετωπίζει την Άλισον Βαν Ούτβανσκ (06:00, ώρα Ελλάδας) και τον Στέφανο Τσιτσιπά τον Νταβίντ Γκοφέν (08:00). Ενδιάμεσα το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι συναντήσεις του Βελγίου με τη Βουλγαρία.

Σαββατιάτικο μενού Με Ναδάλ, Ζβέρεφ και Σβιόντεκ

Μετά και τη 2η ημέρα ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στα πρώτα ζευγάρια, με την Ελβετία και τη Γαλλία να είναι οι μόνες χώρες που έφθασαν στο 5-0 κόντρα στο Καζακστάν και την Αργεντινή, αντίστοιχα.

Το Σάββατο (31/12) αρχίζουν νέα ζευγάρια και παράλληλα νέα βαριά χαρτιά μπαίνουν στη διοργάνωση. Όπως ο Ράφα Ναδάλ που θα παίξει με τον Κάμερον Νόρι στο εναρκτήριο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία.

Follow me, this way for the victory!



Spain begins tomorrow at United Cup.



( @RafaelNadal) pic.twitter.com/08aitsBhvx — We Are Tennis (@WeAreTennis) December 30, 2022

Αλλά και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα, με τον Γερμανό να επιστρέφει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον ημιτελικό του Roland Garros.

Πρώτος αγώνας και για την Ίγκα Σβιόντεκ, με το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης να αντιμετωπίζει την Γιούλια Πουτίντσεβα στο ζευγάρι Πολωνία-Καζακστάν.

Αποτελέσματα - Βαθμολογίες - Πρόγραμμα

Α’ Όμιλος (Περθ)

Ελλάδα-Βουλγαρία



Σάκκαρη-Τόμοβα 6-3, 6-2

Περβολαράκης -Κουζμάνοφ 1-6, 1-6

Σάκκκαρη/Τσιτσιπάς-Τοπάλοβα/Αντρέεφ 6-4, 6-4

Τελικό σκορ 4-1

Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 1-0 (4-1)

2.Βουλγαρία 0-1 (1-4)

3.Βέλγιο - -

Η συνέχεια του ομίλου

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου



Βέλγιο-Βουλγαρία

Βαν Ούτβνασκ-Σινίκοβα

Γκοφέν-Ντιμιτρόφ

Κυριακή 1 Ιανουαρίου



Βέλγιο-Βουλγαρία

Μέρτενς-Τόμοβα

Μπεργκς-Κουζμάνοφ

Μέρτενς/Γκοφέν-Τόμοβα/Ντιμιτρόφ

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου



Ελλάδα-Βέλγιο

Παπαμιχαήλ-Βαν Ούτβανσκ (06:00)

Τσιτσιπάς-Γκοφέν (08:00)

Τρίτη 3 Ιανουαρίου

Ελλάδα-Βέλγιο

04:00 Σάκκαρη - Μέρτενς

06:00 Πρεβολαράκης - Μπεργκς

B' Όμιλος (Μπρισμπέιν)



Ελβετία-Καζακστάν

Βαβρίνκα - Μπούμπλικ 6-3, 7-6(3)

Τάιχμαν - Κουλαμπάγιεβα 6-3, 6-2

Τάιχμαν/Χέσλερ-Κουλαμπάγεβα/Μπούμπλικ 7-6(7), 6-3

Τελικό σκορ 5-0

.@stanwawrinka is feeling it! He takes the 1st set 6-3 over Bublik, with 9 winners against just 2 unforced errors.



Η βαθμολογία

1.Ελβετία 1-0 (5-0)

2.Καζακστάν 0-1 (0-5)

3.Πολωνία - -

Η συνέχεια

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Πολωνία-Καζακστάν

Σβιόντεκ-Πουτίντσεβα

Μιχάλσκι-Σκάτοφ

Γ’ Όμιλος (Σίδνεϊ)

ΗΠΑ-Τσεχία

Πεγκούλα-Κβίτοβα 6-7(6), 4-6

Τιάφο-Ματσάκ 6-3, 2-4 (αποσύρθηκε)

Πεγκούλα/Φριτζ-Μπουζκόβα/Λεχέτσκα 2-6, 6-3, 10-7

Τελικό σκορ 4-1

Η βαθμολογία

1.ΗΠΑ 1-0 (4-1)

2.Τσεχία 0-1 (1-4)

3.Γερμανία - -

Η συνέχεια

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Γερμανία-Τσεχία

Ζβέρεφ-Λεχέτσκα

Νιεμάιερ-Μπουζκόβα

Δ’ Όμιλος (Σίδνεϊ)



Αυστραλία-Μ. Βρετανία

Ίνγκλις-Νταρτ 4-6, 4-6

Κούμπλερ-Έβανς 6-3, 7-6(3)

Στόσουρ/Πιρς-Νταρτ/Ομάρα 7-6(4), 6-4

Τελικό σκορ 2-3

"That is the shot of the day"



Η βαθμολογία

1.Μ. Βρετανία 1-0 (3-2)

2.Αυστραλία 0-1 (2-3)

3.Ισπανία - -

Η συνέχεια



Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Ισπανία-Μ. Βρετανία

Ναδάλ-Νόρι

Ντίαζ-Σβαν

Ε’ Όμιλος (Μπρισμπέιν)

Ιταλία-Βραζιλία

Μπερετίνι-Μοντέιρο 6-4, 7-6(7)

Μπροντζέτι-Πιγκόσι 6-0, 6-2

Ροζαλέτο/Μπορλοτότι-Στέφανι/Μάτος 6-4, 6-7(4), 10-4

Τελικό σκορ 3-2

Η βαθμολογία

1.Ιταλία 1-0 (3-2)

2.Βραζιλία 0-1 (2-3)

3.Νορβηγία - -

Η συνέχεια



Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Βραζιλία-Νορβηγία

Χαντάντ Μάια-Χέλγκο

Άλβες-Ντουράσοβιτς

ΣΤ’ Όμιλος (Περθ)



Γαλλία-Αργεντινή

Γκαρσία-Ποντορόσκα 6-2, 6-0

Μαναρινό-Κορία 6-1, 6-0

Γκαρσία/Βασελίν-Ποντορόσκα/Ετσεβέρι 6-2, 6-4

Τελικό σκορ 5-0

"That is the shot of the day"



Η βαθμολογία

1.Γαλλία 1-0 (5-0)

2.Αργεντινή 0-1 (0-5)

3.Κροατία - -

Η συνέχεια

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου



Κροατία-Αργεντινή

Βέκιτς-Κάρλε

Τσόριτς-Σερούντολο