Την αποκάλυψη, πως ακόμα δεν έχει σταματήσει να σκέφτεται τα χαμένα match point στον τελικό του Roland Garros, έκανε ο Γιανίκ Σίνερ σε δηλώσεις του στο Tennis TV πριν τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο τουρνουά του Χάλε.

Ο Γιανίκ Σίνερ στον τελικό του Roland Garros βρέθηκε μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου στο χωμάτινο Major τουρνουά. Για την ακρίβεια είχε τρεις ευκαιρίες να κλείσει το ματς στο τέταρτο σετ του μεγάλου τελικού κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ.

Το γεγονός αυτό και οι χαμένοι πόντοι έρχονται ακόμα στο μυαλό του Ιταλού, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε δηλώσεις του. Ο νεαρός τενίστας, μιλώντας στο Tennis TV πριν τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Χάλε, ξεκαθάρισε πως ακόμα σκέφτεται τα χαμένα match points εκείνου του τελικού.

«Ήταν μία δύσκολη ήττα! Κοιτώντας πίσω ακόμα σκέφτομαι αυτούς τους πόντους και δεν σταματάει εκεί, το ξέρω. Αλλά από την άλλη πλευρά είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ κα ξεκινώ ένα νέο τουρνουά. Πιστεύω πως αυτό θα με βοηθήσει να βρω ξανά ρυθμό στο ματς και το πώς μπορώ ν' αντιδράσω.

Μπορείς να δεις την αρνητική πλευρά, όμως υπάρχει και η θετική πλευρά. Δεν έχω παίξει ξανά τένις στο χώμα όπως τώρα. Πήγα στη Ρώμη - μετά από τιμωρία - και έφτασα στον τελικό. Έπαιξα στο Παρίσι και έφτασα σε τελικό Grand Slam. Απίστευτο!

Και το επίπεδο που παίξαμε μαζί με τον Κάρλος ήταν τρομερά υψηλό. Οπότε είμαι χαρούμενος που ήμουν μέρος αυτού του ματς».

"I still think about those couple of points" 💔@janniksin on *that* Roland-Garros final vs Alcaraz#TWO25 pic.twitter.com/u3ZOFfBE1C