Ο Καουάι Λέοναρντ τρελαίνει κόσμο φέτος με το ποσοστό του στις βολές και πάει να κάνει το απίθανο.

Είναι ένα... ρομπότ στο παρκέ, ένα κομπιούτερ που δείχνει τόσο προσηλωμένος όταν είναι στο 100%. Ειδικά στα χρόνια των Σπερς και μετέπειτα των Ράπτορς ήταν απολαυστικός ο Καουάι Λέοναρντ.

Μπορεί οι συχνοί τραυματισμοί σε συνδυασμό με την απουσία από τα τελευταία στάδια των playoffs να έχουν πάρει λίγο τα φλας από πάνω του, αλλά ακόμα και φέτος που οι Κλίπερς δεν... τρομάζουν με τις εμφανίσεις τους, εκείνους τα.... σπάει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Στα 20 ματς που έχει πατήσει παρκέ μέχρι στιγμής ο Klaw σουτάρει με το εξωπραγματικό 98.2%. Τρελό ποσοστό το οποίο απειλεί και την κορυφαία σεζόν στην ιστορία του ΝΒΑ. Mάλιστα έχει ευστοχήσει σε 52 σερί βολές!

Σε ποιον ανήκει; Στον Χοσέ Καλδερόν που είχε ολοκληρώσει την αγωνιστική περιόδο 2008-09 με το απίθανο 98.05 με τη φανέλα των Ράπτορς στα 68 ματς που έπαιξε. Είχε 151 εύστοχες στις 154 που επιχείρησε.