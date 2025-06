Αλκαράθ σε Σίνερ: «Θα γίνεις πολλές φορές πρωταθλητής στο Roland Garros» (vid)

Τι δήλωσαν οι Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ μετά τον επικό τελικό τους στο Roland Garros.

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ προσέφεραν ένα παιχνίδι που περνά στα κλασικά του τένις στον τελικό του Roland Garros.

Για πέντε ώρες και 29 λεπτά, χρόνος ρεκόρ για τελικό του Roland Garros στην Open Era οι δύο παίκτες μονομάχησαν στο Philippe-Chatrier, ο Αλκαράθ «σβήνοντας» τρία διαδοχικά championship points στο 4ο σετ, έφθασε στην κατάκτηση του τροπαίου με 3-2 σετ.

Διατήρησε τον τίτλο του στο γαλλικό Όπεν και στο τέλος οι παίκτες είχαν μόνο καλά λόγια ο ένας για τον άλλον στη διάρκεια απονομής των τροπαίων.

Ο Κάρλος Αλκαράθ απευθυνόμενος στον Σίνερ είπε: «Είναι εκπληκτικό το επίπεδο που έχεις, συγχαρητήρια για αυτές τις δύο εβδομάδες. Ξέρω τι σκληρή δουλειά που κάνετε κάθε μέρα με την ομάδα σου. Ξέρω πόσο πολύ κυνηγούσες αυτό το τουρνουά και κάθε τουρνουά. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνεις πρωταθλητής εδώ, όχι μία, αλλά πολλές φορές. Είναι προνόμιο που μοιράζομαι μαζί σου το κορτ σε κάθε τουρνουά και μπορούμε να γράφουμε ιστορία μαζί. Είσαι τεράστια έμπνευση για όλους, για τα παιδιά και για εμένα».

Carlos Alcaraz speaking about Jannik Sinner with the utmost respect after their epic Roland Garros final:



“I’m just really happy to be able to make history with you... You’re a huge inspiration for young kids and for everyone. And for myself.” 🥹



pic.twitter.com/OiIpZOwMv3