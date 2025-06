O αγέραστος Τζόκοβιτς για 13η φορά στα ημιτελικά του Roland Garros (vids)

Ο καλύτερος φετινός Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-1 σετ, για τη 13η πρόκρισή του στα ημιτελικά του Roland Garros και σε μία μονομαχία με τον Γιάνικ Σίνερ.

O Nόβακ Τζόκοβιτς δεν καταλαβαίνει από χρόνια, από τίποτα. Ο 38χρονος θρύλος του αθλητισμού, πραγματοποιώντας το καλύτερο παιχνίδι του μέσα στο 2015, νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 και για 13η φορά στην καριέρα του θα είναι στα ημιτελικά του Roland Garros κι εκεί την Παρασκευή (6/6) θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ.

Για τον Σέρβο σταρ η 9η νίκη σε 14 παιχνίδια επί του 10 χρόνια πιο νέου Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ισοδυναμεί με τον 51ο ημιτελικό του σε Slam, ενώ έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που φθάνει στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου μετρά τρεις τίτλους (2016, 2021, 2023).

Αν και σπατάλησε τέσσερα match points στο 10o game του 4ου σετ, ο Τζόκοβιτς είχε την ψυχραιμία να τελειώσει τον αγώνα μέσα σε αποθέωση.

To break που πέτυχε ο Ζβέρεφ στο εναρκτήριο game, ήταν η βάση για να κατακτήσει το 1ο σετ. Ο Γερμανός προηγήθηκε με 2-0, στο 8ο game «έσβησε» τη μοναδική ευκαιρία για break του Τζόκοβιτς (5-3) και με love game στο 10ο game, έφθασε στο 6-4.

Διαφορετική εικόνα είχε το 2ο σετ. Ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε 2-1, με το πρώτο δικό του break έκανε το 3-1 και «σβήνοντας» break point, ξέφυγε με 4-1.

Ο Σέρβος είχε την ευκαιρία για νέο break, με τον Ζβέρεφ να μειώνει σε 4-2, όμως δεν κινδύνευσε και διατηsρώντας το σερβίς του έκλεισε το σετ με 6-3.

Έσωσε break point σε ράλι 41 πόντων!



Το 3ο σετ άρχισε με δύο αλάνθαστα game από τον Ζβέρεφ κι ένα από τον και τον Τζόκοβιτς (2-1). Ο Σέρβος πετυχαίνοντας break προσπέρασε με 3-2 και κατακτώντας τους 12 από τους 14 επόμενους πόντους έφθασε στo 6-2.

Μάλιστα διεύρυνε το σερί των κερδισμένων games στα 7-0, κάνοντας το 2-0 στο 4ο σετ. Διατήρησε το σερβίς του για το 3-1 κι αποφεύγοντας break point σε ράλι 41 πόντων(!) στο 6ο game έκανε το 4-2.

41 SHOTS RALLY TO SAVE A BREAK POINT 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/jGhlFQ3qTy June 4, 2025

Ο Ζβέρεφ προσπάθησε να κρατηθεί στο ματς (4-3), όμως ο Τζόκοβιτς απάντησε με love game για το 5-3 και στο 10ο game σέρβιρε για την πρόκριση.

Προηγήθηκε με 30-0, δημιούργησε διπλό match point (40-15), αλλά ο Ζβέρεφ ισοφάρισε 40-40. Ο Σέρβος βρήκε 3ο match point, όμως η επιστροφή με το backhand δεν ήταν καλή.

Νέο αβαντάζ και 4ο match point για τον Τζόκοβιτς, όμως ο Ζβέρεφ με βολέ έφερε νέα ισοπαλία. Με καλό πρώτο σερβίς ο Τζόκοβιτς βρήκε 5ο match point κι αυτή τη φορά το λάθος από τον Γερμανό, έφερε το 6-4 και την πρόκριση στα ημιτελικά.

