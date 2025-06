Σε μία κίνηση μεγάλη κλάσης προχώρησε ο Κάρλος Αλκαράθ στην αναμέτρησή του με τον Μπεν Σέλτον στο Roland Garros. Δείτε το βίντεο...

Ο Κάρλος Αλκαράθ έπαιξε κόντρα στον Μπεν Σέλτον για τη φάση των "16" του γαλλικού Grand Slam. Ο Ισπανός πήρε τη νίκη με 7-6(8), 6-3, 4-6, 6-4 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Roland Garros.

Βέβαια, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν μία κίνηση fair-play από τον νεαρό τενίστα. Πιο συγκεκριμένα σε έναν πόντο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, ο Νο.2 του κόσμου έβγαλε μία επική άμυνα σε μια προσπάθεια του Αμερικανού να κάνει ένα passing-shot.

Ο κάτοχος του περυσινού Roland Garros πήρε τον πόντο, αλλά πολύ γρήγορα αυτό άλλαξε με δική του παρέμβαση. Ο Κάλρος Αλκαράθ είπε στον chair umpire πως η μπάλα κατά την άμυνά του βρήκε τη μπάλα αφού είχε φύγει από το χέρι του, πράγμα «παράνομο».

Μετά από αυτό, ο διαιτητής άλλαξε αμέσως τον πόντο δίνοντάς τον στον Μπεν Σέλτον.

Too much class from Carlitos, who gave the point to Ben Shelton after telling the chair umpire he did not have his racket in his hand when contact was made with the ball 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ctCh7Lrrmq