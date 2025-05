Η Ίγκα Σβιόντεκ και η Αρίνα Σαμπαλένκα προχώρησαν στον 4ο γύρο του Roland Garros και η πιθανή συνάντησή τους όλο και πλησιάζει.

H Ίγκα Σβιόντεκ και η Αρίνα Σαμπαλένκα εξασφάλισαν τη συνέχεια της παρουσίας τους στο Roland Garros, πραγματοποιώντας ένα βήμα ακόμη για τη πιθανή τους συνάντηση στα ημιτελικά.

Η Σβιόντεκ, που στοχεύει στην 4η διαδοχική κατάκτηση του τίτλου, νίκησε τη Ρουμάνα, Ζακλίν Κρίστιαν με 6-2, 7-5 και πέρασε στον 4ο γύρο. Η παίκτρια από την Πολωνία δυσκολεύτηκε στο 2ο σετ, όμως πετυχαίνοντας break στο 12ο game, έφθασε στο 7-5 και στην πρόκριση.

Αυτή είναι η 24η σερί νίκη στο Roland Garros για την Ίγκα Σβιόντεκ, που μετρά επίσης σερί 17 κερδισμένων σετ.

Back in familiar territory 😌



Iga is into her SEVENTH straight #RolandGarros round of 16 pic.twitter.com/dNe4iPqvQv