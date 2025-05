Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για πρώτη φορά μετά το 2018 αποχαιρετά το Roland Garros από τον 2ο γύρο, μετά την ήττα από τον Ματέο Τζιγκάντε με 3-1 σετ.

Έπειτα από έναν τελικό (2021), έναν ημιτελικό (2020), δύο παρουσίες σε 4ο γύρο (2019, 2022) κι άλλες τόσες σε προημιτελικά (2023, 2024) ο Στέφανος Τσιτσιπάς φεύγει από τον 2ο γύρο στο φετινό Roland Garros, μετά την ήττα από τον Ματέο Τζιγκάντε με 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 έπειτα από μονομαχία τριών ωρών και έξι λεπτών.

Κάτι που είχε να γνωρίσει ο 26χρονος παίκτης από το 2018 και την ήττα από τον Νοτιοαφρικανό, Κέβιν Άντερσον, στη 2η τότε παρουσία στο γαλλικό Όπεν.

Ο 23χρονος αριστερόχειρας Τζιγκάντε στην πρώτη του παρουσία στο Roland Garros και 2η σε Grand Slam, έφθασε πανάξια στην πιο σπουδαία νίκη της καριέρας του.

Ο Τσιτσιπάς κλείνει τη χωμάτινη σεζόν με μια ήττα που πονά και τον ρίχνει περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς μετά αυτόν τον αποκλεισμό έχασε πέντε θέσεις, για να βρεθεί στο Νο.25 και για πρώτη φορά μετά το 2018 θα είναι εκτός του Top20.

