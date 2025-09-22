Εσε: Ο άνθρωπος που σέρβιρε το ιστορικότερο γκολ στην ιστορία του Ολυμπιακού τρέχει με...100!

Ο Σαντιάγο Εσε, ο άνθρωπος που σέρβισε το ιστορικό Conference League στο... κεφάλι του Ελ Καμπί συμπλήρωσε 100 ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού!

Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ένα μεσημέρι της 17ης Αυγούστου του 2023.

Ο Σαντιάγκο Έσε ήρθε στο Λιμάνι για να βάλει την υπογραφή του στον Ολυμπιακό και να γράψει τη δική του ιστορία.

Ο Αργεντινός χαφ, το βράδυ της 21ης Σεπτεμβριου στη Λεωφόρο, συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με τον έφηβο στο στήθος.

Και σ' αυτό το διάστημα έχει ήδη πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, αλλά φυσικά και του Conference League που είχε τη σφραγίδα του, αφού είναι ο παίκτης που έστειλε τη μπάλα στο κεφάλι του Ελ Καμπί κι από εκεί η μπάλα ταξίδεψε από τα δίχτυα της Φιορεντίνα στην... αιωνιότητα.

H καριέρα του Εσε στον Ολυμπιακό σε αριθμούς:

100 ματς, 2 γκολ, 4 ασίστ

Ο Αργεντινός σκόραρε τα δύο του γκολ με την Αστον Βίλα στο 2-4 της Αγγλίας, αλλά και στο 3-0 με τη Μπράγκα στο Φάληρο. Οι ασίστ του (πέρα απ' αυτήν με τη Φιορεντίνα), ήρθαν στο 2-1 με τη Γουέστ Χαμ, στο 4-1 με τη Λαμία και στο 4-2 με τον ΠΑΟΚ.