Με συγκλονιστικό τρόπο δημοσίευσαν το promo video του Roland Garros οι διοργανωτές, με τον... βασιλιά του χωμάτινου Grand Slam Ράφα Ναδάλ να είναι σε ρόλο αφηγητή. Δείτε το βίντεο...

Λίγες εβδομάδες έμειναν για την έναρξη του Roland Garros (24 Μαΐου - 8 Ιουνίου), με τους διοργανωτές να κάνουν γερό... μπάσιμο δημοσιεύοντας ένα τρέιλερ του τουρνουά, στο οποίο αφηγητής είναι ο «θρύλος» του Grand Slam, Ραφαέλ Ναδάλ.

Με την... ατάκα «Only at Roland Garros» ο 14 φορές κάτοχος του χωμάτινου Grand Slam δίνει τη φωνή του στο promo video του γαλλικού τουρνουά στο οποίο έχει καταγράψει τεράστιες επιτυχίες στην καριέρα του.

Σημειώνεται πως ο Ισπανός τενίστας αναμένεται να βραβευτεί την πρώτη ημέρα που θα ξεκινήσει το κυρίως ταμπλό.

Only at #RolandGarros

Narrated by @RafaelNadal pic.twitter.com/6O7ZYbkG7Z