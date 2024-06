Στα προημιτελικά του Roland Garros τα αδέρφια Τσιτσιπά, πήραν την πρόκριση και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μεγάλη επιτυχία για τα αδέρφια Τσιτσιπά. Ο Στέφανος με τον Πέτρο επικράτησαν των Γάλλων, Γκινάρ και Τζακ με 2-0, προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Roland Garros και κυρίως πήραν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από επιτυχία σε επιτυχία βαδίζουν στο διπλό τα αδέρφια Τσιτσιπά. Οι Στέφανος και Πέτρος πραγματοποιώντας ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση επικράτησαν των Γάλλων, Μανουέλ Γκινάρ και Γκρέγκορι Τζακ με 2-0 (7-6, 6-2) παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Roland Garros. Το ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι πως ουσιαστικά προκρίθηκαν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι στο Παρίσι.

Για την ακρίβεια τα αδέρφια Τσιτσιπά «κλείδωσαν» την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που θα γίνουν στα γήπεδα του Roland Garros. Ο Πέτρος χρειαζόταν τους πόντους για να βρεθεί στο Top80 της παγκόσμιας κατάταξης των διπλών μετά το Roland Garros. Με τη σημερινή νίκη στο live ranking είναι στη θέση 71, κάνοντας «άλμα» 47 θέσεων.

Στα του αγώνα το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι με τους Έλληνες και τους Γάλλους να παλεύουν ως το τέλος για τη νίκη, φτάνοντας στο τάι μπρέικ, εκεί τα αδέρφια Τσιτσιπά δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης επικρατώντας με 7-2. Στο δεύτερο σετ και έχοντας την ψυχολογία υπέρ τους, οι πρωταθλητές μας έκαναν περίπατο νικώντας με 6-2 παίρνοντας έτσι και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στον προημιτελικό που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη, περίπου στις 14.30, ο Πέτρος και Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσουν του τους Αρέβαλο/Πάβιτς, Νο.9 του ταμπλό. Αν μάλιστα καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσουν τους Γκρανόγερς/Σεμπάλος που είναι στην κορυφή του ταμπλό.

The TsitsiBros are through to the quarter-finals, beating last remaining French pair Guinard/Jacq 7-6(2), 6-2 🇬🇷#RolandGarros pic.twitter.com/LmGA5sG4aw