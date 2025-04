Η Τράμπζονσπορ κατέρριψε το ρεκόρ προσέλευσης στο UEFA Youth League, με 40.368 φιλάθλους να παρακολουθούν τον αγώνα με την Ίντερ.

Στο «Şenol Güneş Spor Kompleksi», η ομάδα U19 της Τράμπζονσπορ εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του UEFA Youth League, επικρατώντας 1-0 της Ίντερ του Αλέξιου. Ο αγώνας, όμως, δεν ήταν μόνο ποδοσφαιρική αναμέτρηση, αλλά και ιστορική στιγμή για την διοργάνωση, με 40.368 φιλάθλους να γεμίζουν το γήπεδο και να καταρρίπτουν το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης.

Η Τράμπζονσπορ κυριάρχησε στο παιχνίδι, με τον τερματοφύλακα Ερόλ Καν να κάνει τρομερή εμφάνιση, αποκρούοντας πέναλτι στο 39'. Στο 77’, ο Τερζίθ σκόραρε το μοναδικό γκολ, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του!

