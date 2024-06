Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από το Roland Garros και πλέον δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να έκανε υπερπροσπάθεια στο ματς κόντρα στον Φρανσίσκο Σερούντολο, ωστόσο ο τραυματισμός στο γόνατο δεν του επέτρεψε να συνεχίσει στο γαλλικό Grand Slam, με συνέπεια ν' αποσυρθεί. Την είδηση της απόσυρσης του Σέρβου τενίστα έκανε γνωστή και η διοργανώτρια αρχή, μέσω δημοσίευσης στο Twitter.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw