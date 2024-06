Τζόκοβιτς: «Δεν ξέρω αν θα παίξω τον προημιτελικό»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το παιχνίδι με τον Φρανσίσκο Τσερούντολο αποκάλυψε πως δεν γνωρίζει αν θα αγωνιστεί στον προημιτελικό του Roland Garros, εξ αιτίας προβλημάτων με το γόνατο.

O Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το παιχνίδι με τον Λορέντζο Μουζέτι, χρειάστηκε και με τον Φρανσίσκο Τσερούντολο να παίξει πέντε σετ και να πετύχει ανατροπή, για να προκριθεί στα προημιτελικά του Roland Garros, όπου την Τετάρτη (5/6) θα αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ.



Όμως ο Σέρβος, κάτοχος του τίτλου δεν γνωρίζει αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, όπως αποκάλυψε μετά στις δηλώσεις του.

«Είχα κάποια θέματα με το γόνατο εδώ και εβδομάδες, τίποτα σοβαρό όμως. Σήμερα (σ.σ. χθες), στο 2ο σετ σε ένα γλίστρημα και ένιωσα πόνο. Πήρα πολλά παυσίπονα για να συνεχίσω και ξεκίνησαν να λειτουργούν από το τέλος του 4ου σετ. Δεν ξέρω αν θα παίξω τον προημιτελικό. Θα περιμένουμε και θα δούμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέρβος,

Παράλληλα, τόνισε πως στον αγώνα με τον Αργεντικό πέρασαν από το μυαλό του σκέψεις να εγκαταλείψει, λέγοντας: «Για δύο σετ προσπαθούσα να αποφύγω τα ράλι. Όποτε άλλαζε την κατεύθυνση της μπάλας δεν ένιωθα άνετα. Σε κάποιο σημείο, άρχισα να σκέφτομαι μήπως έπρεπε να εγκαταλείψω τον αγώνα. Ζήτησα περισσότερα παυσίπονα μετά το τρίτο σετ και πήρα τη μέγιστη δόση που μπορούσα να πάρω. Στο τέταρτο σετ άρχισαν να λειτουργούν και στο πέμπτο δεν ένιωθα καθόλου πόνο. Όμως η επίδραση των φαρμάκων δεν διαρκεί για πάντα, θα δούμε τι θα γίνει».

Hear from Novak Djokovic after his epic win against Francisco Cerundolo 🎙️#RolandGarros pic.twitter.com/S0AswE7ary