Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνάντησε δυσκολίες μέχρι να νικήσει τον Γάλλο, Πιέρ Ουγκό Ερμπέρ με 3-0 στη δική του πρεμιέρα στο Roland Garros.

O Nόβακ Τζόκοβιτς άρχισε επιτυχημένα την προσπάθεια διατήρησης του τίτλου του στο Roland Garros, με τον 37χρονο Σέρβο να νικά τον Πιέρ Ουγκό Ερμπέρ με 6-4, 7-6(3), 6-4 έπειτα από αγώνα 2,5 ωρών.

Ο Τζόκοβιτς βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον 33χρονο Γάλλο, που βρίσκεται στο Νο.142 στην πρώτη συνάντησή τους έπειτα από 11 χρόνια.

Ο Ερμπέρ τελείωσε τον αγώνα με περισσότερους winners (37-26), αλλά πλήρωσε τα περισσότερα λάθη (43-26) και βέβαια την τεράστια εμπειρία του αντιπάλου του. Ο Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπαένα.

