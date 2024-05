O Ντομινίκ Τιμ ηττήθηκε στον 2ο γύρο των προκριματικών στο Roland Garros, στην τελευταία συμμετοχή του στο γαλλικό Όπεν και στο «Suzanne Lenglen» στήθηκε μια μικρή γιορτή για τον αυστριακό.

Ο Ντομινίκ Τιμ ήθελε, έστω και μέσα από τα προκριματικά, να αγωνιστεί για τελευταία φορά στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros, όμως δεν τα κατάφερε.

Ο αυστριακός ηττήθηκε από τον Φινλανδό, Ότο Βιρτάνεν με 6-2, 7-5 για τον 2ο γύρο των προκριματικών και στο «Suzanne Lenglen» στήθηκε μια μικρή γιορτή.

Dominic Thiem is honored with a trophy and a ceremony after playing his final match at Roland Garros in qualifying.



Forever a legend. ❤️ pic.twitter.com/1QgfqXBsIr