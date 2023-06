Ο Ναδάλ συνεχάρη σε... χρόνο ρεκόρ τον Τζόκοβιτς

Με το που τελείωσε ο τελικός στο Παρίσι, ο Ραφαέλ Ναδάλ συνεχάρη τον Τζόκοβιτς για το ιστορικό ρεκόρ των 23 slams.

Δύο λεπτά πέρασαν από το τέλος του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κάσπερ Ρουντ και ο πρώτος που έσπευσε να τον συγχαρεί, ήταν ο «βασιλιάς» του τουρνουά, Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Ράφα είδε τον Σέρβο να τον ξεπερνά σε τίτλους σε grand slam, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από το να του δώσει αμέσως συγχαρητήρια.

«Πολλά συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό σου επίτευγμα Νόβακ. Το 23 είναι ένας αριθμός που πριν μερικά χρόνια έδειχνε αδύνατον ακόμη και να τον σκεφτεί κανείς κι εσύ τα κατάφερες! Απόλαυσε την στιγμή με την οικογένειά σου και την ομάδα σου» έγραψε στα σόσιαλ ο Ισπανός.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team!