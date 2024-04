Ναδάλ: «Θέλω να δω αν είμαι σε θέση να παίξω δύο σερί μέρες» (vid)

Στο κομμάτι της φυσικής του κατάστασης στάθηκε ο Ράφα Ναδάλ, μετά τη νίκη του επί του Πέδρο Κατσίν, κάνοντας ξεκάθαρο πως θέλει να δει αν το σώμα του είναι σε θέση ν' αγωνιστεί δύο συνεχόμενες ημέρες στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Εμμέσως πλην σαφώς ο Ράφα Ναδάλ τόνισε πως η συμμετοχή του στο ματς κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα, για την φάση των "16" του τουρνουά της Μαδρίτης, είναι αμφίβολη. Ο Ισπανός τενίστας, μετά τη νίκη του επί του Πέδρο Κατσίν μίλησε για τη φυσική του κατάσταση, καθώς και για τον επόμενο αντίπαλό του.

Ο 37χρονος τενίστας ξεκαθάρισε πως θέλει να δει το πώς θα ανταπεξέλθει το σώμα του, μετά από δύο σερί τρίσετα ματς, λέγοντας πως θα είναι έκπληξη μία πιθανή επικράτηση κόντρα στον Τσέχο αντίπαλό του.

Σημειώνεται πως ο αγώνας του Ράφα Ναδάλ κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Μ.Τρίτης (30/4) και κλείνει το πρόγραμμα της 9ης ημέρας στο Madrid Open.

🧡 Round of 16 🧡



Sinner vs Khachanov

Auger-Aliassime vs Ruud

Medvedev vs Bublik

Nadal vs Lehecka



Hurkacz vs Fritz

Cerúndolo vs Zverev

Rublev vs Griekspoor

Struff vs Alcaraz



Who'll make it to the #MMOPEN QFs? pic.twitter.com/1eFoLfigLO