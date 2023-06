O Νόβακ Τζόκοβιτς με... ένα χρόνο καθυστέρηση είναι ο πολυνίκης στην ιστορία των grand slam με 23, καθώς επικράτησε στον τελικό του Roland Garros του Κάσπερ Ρουντ με 3-0 σετ (7-6, 6-3, 7-5).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τα κατάφερε!

Σε μία ιστορική στιγμή για το τένις, ο Σέρβος κατέκτησε το 23ο του grand slam, κερδίζοντας στο Roland Garros τον Κάσπερ Ρουντ με 3-0 σετ (7-6 (1), 6-3, 7-5 σε 3 ώρες και 13 λεπτά) και πλέον είναι ο πολυνίκης στην ιστορία των slams, αφήνοντας πίσω του με 22 τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Forever raising the bar @DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.



⁰#RolandGarros pic.twitter.com/9IfTi39alB June 11, 2023

Παράλληλα, έφτασε τους 94 τίτλους στο Tour, ισοφαρίζοντας στην τρίτη θέση όλων των εποχών τον Ιβάν Λεντλ, ενώ κατάκτησε για τρίτη φορά το τρόπαιο στο Παρίσι, έχοντας παίξει σε 7 τελικούς.

Στο πρώτο σετ ο Σέρβος ξεκίνησε τραγικά καθώς είχε 12 αβίαστα λάθη στα πρώτα τρία game και βρέθηκε πίσω με 3-0, όμως αντέδρασε και με επιβλητικό τένις στο tie break , έκανε το 1-0 μετά από 81 λεπτά! Στο δεύτερο κυριάρχησε απόλυτα και στο τρίτο με... κυνικό τρόπο (με break στο 5-5) έγραψε ιστορία.

Με 52 winners, έναντι 31 του αντιπάλου του (τρίτος χαμένος τελικός σε ισάριθμα ματς σε σλαμ για τον Νορβηγό) δεν γινόταν να χάσει αυτό το ματς. Παράλληλα, ο απίθανος Τζόκοβιτς, έχει 21 σερί νίκες σε σλαμς (Wimbledon, Australian Open, Roland Garros, δεν αγωνίστηκε στο US Open).

Από 0-3 το γύρισε στο tie break ο Τζόκοβιτς σε σετ 81 λεπτών

Με love game άρχισε το ματς ο Νορβηγός, που αμέσως μετά έφτασε σε break point από συνεχόμενα λάθη του Τζόκοβιτς.

Ο Νόλε το έσβησε, όπως και ένα δεύτερο, με το σερβίς του να τον βγάζει από την δύσκολη θέση . Ομως τα πολλά αβίαστα λάθη του, έφεραν τρίτο break point στον Νορβηγό, ο οποίος έκανε το 2-0 από ένα τραγικό smash του Νόλε. Ο Νορβηγός κράτησε το σερβίς του και με 3-0, έθεσε βάσεις για να πάρει το πρώτο σετ του τελικού.

Ο Τζόκοβιτς έφτασε στο 3-1 με love game, αλλά ο Ρουντ με έναν winner στην ευθεία, κράτησε το σερβίς του.

Το 4-2 έγινε άνετα από τον Σέρβο που έψαχνε απεγνωσμένα για ένα break και βρήκε την ευκαιρία στο επόμενο game. Σε ένα μεγάλο ράλι, με εξαιρετικά χτυπήματα και από τους δύο, το λάθος έγινε από τον Νορβηγό που είχε ένα σμας μπροστά στο φιλέ, αλλά σημάδεψε… δίχτυ και ο Νόλε πήρε πίσω το break μειώνοντας σε 4-3.

What a rally!



Novak Djokovic breaks back after an epic shot rally



This is getting good



Watch all the action LIVE on Eurosport and @discoveryplusUK#RolandGarros pic.twitter.com/stjvWbFfjm — Eurosport (@eurosport) June 11, 2023

Ο Ρουντ έδειξε χαρακτήρα και πιέζοντας στο φιλέ, βρήκε ένα break point το οποίο έσβησε με δυσκολία ο Τζόκοβιτς και με winner στη συνέχεια ισοφάρισε σε 4-4.

Αμέσως μετά βρήκε και break point ο Σέρβος το οποίο έχασε από δικό του κακό χτύπημα. Τελικά ο Ρουντ κράτησε το σερβίς του και έστειλε τον Νόλε να σερβίρει για να μείνει στο σετ.





Court Philippe-Chatrier gave Casper Ruud a standing ovation for this of a point! #RolandGarros pic.twitter.com/sIsoBo6G04 — Eurosport (@eurosport) June 11, 2023

Ο Σέρβος βρέθηκε πίσω με 0-30 στο σερβίς, αλλά έσωσε την κατάσταση πιέζοντας περισσότερο τον Νορβηγό στην βασική γραμμή. Ο Ρουντ ωστόσο κράτησε εκ νέου το σερβίς του και εξασφάλισε τουλάχιστον το tie break.

Ετσι κι έγινε. Εκεί ο Νόλε άρχισε με μίνι break και προηγήθηκε με 3-0 στη συνέχεια, με τον Ρουντ να μειώνει, αλλά τον Τζόκοβιτς να παίρνει έναν εξαιρετικά δύσκολο πόντο από θέση άμυνας, για το 4-1.

Σε θέση οδηγού στο tie break, πήγε στο change με προβάδισμα 5-1 και έφτασε σε 5 set point, για να το κλείσει στο 7-1.

Κυρίαρχος Τζόκοβιτς στο δεύτερο κι ένα σετ μακριά από το... 23αρι

Με love game άρχισε το δεύτερο σετ ο Τζόκοβιτς και αμέσως βρέθηκε με διπλό break point από επιστροφή winner. Ο Ρουντ επέστρεψε στο game ισοφαρίζοντας, αλλά ο Σέρβος βρήκε άλλες δύο ευκαιρίες και κατάφερε τελικά να κάνει το 2-0 έπειτα από άλλο ένα μεγάλο ράλι στο ματς.

Ακολούθησε άλλο ένα άνετο game για το 3-0. Ο Ρουντ με καλό σερβίς και χαμένες επιστροφές του Τζόκοβιτς, μείωσε σε 3-1, όμως ο… κυνικός Τζόκερ έφτασε στο 4-1.

"Too good!"



Novak Djokovic ends another rally with this 𝗴𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 winner! #RolandGarros pic.twitter.com/EU1kiQhKiM — Eurosport (@eurosport) June 11, 2023

Στο επόμενο game ο Νορβηγός δεν δυσκολεύτηκε να μειώσει σε 4-2, όμως αμέσως μετά, σε ένα game που θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει το break, έκανε ορισμένα παιδικά λάθη, προσφέροντας το 5-2 στον αντίπαλό του.

Σέρβιρε για να μείνει στο σετ, αλλά ο Νόλε βρήκε διπλό set point. Το έσβησε ο Ρουντ και μείωσε σε 5-3, αλλά ο Τζόκοβιτς με love game έκλεισε το σετ και βρέθηκε ένα μακριά από το να γράψει ιστορία…

Το τρίτο σετ

Ο Ρουντ ξεκίνησε το τρίτο σετ κρατώντας το σερβίς του, αλλά με love game απάντησε ο Τζόκοβιτς, που έφτασε και στο πρώτο break point του τρίτου σετ στη συνέχεια.

Ο Ρουντ με καλό σερβίς το έσβησε και στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμα με 2-1. Με άλλο ένα love game ο Σέρβος ισοφάρισε, αλλά ο Ρουντ απάντησε και έμεινε μπροστά με 3-2.

Ο Νόλε με άλλο ένα εύκολο game έκανε το 3-3, αλλά ο Ρουντ... αλύγιστος έκανε με smash το 4-3. Ο Νορβηγός αμέσως μετά προηγήθηκε με 0-30, αλλά είδε τον Σέρβο να… αγριεύει και να παίρνει σερί πόντους για να φτάσει στο 4-4. Στο κρισιμότερο game του ματς ο Ρουντ έπρεπε να κρατήσει το σερβίς του και τα κατάφερε, αλλά με love game έκανε το 5-5 ο Τζόκοβιτς.

Με την ρακέτα να ζυγίζει... τόνους, ο Ρουντ έκανε δύο λάθη και έδωσε τριπλό break point στον Σέρβο, o οποίος έκλεισε το game και σέρβιρε, κλείονοντας το ματς και να γράψει ιστορία...