Η Ιγκα Σβιόντεκ διατήρησε τα σκήπτρα στο Παρίσι, κερδίζοντας πολύ δύσκολα την συγκλονιστική Καρολίνα Μούχοβα, με 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-4).

H Ιγκα Σβιόντεκ τα κατάφερε και πάλι! Η Πολωνή υπερασπίστηκε τον τίτλο της στο Roland Garros, επικρατώντας της Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-4 σε 2 ώρες και 46 λεπτά) και έφτασε έτσι στον τρίτο τίτλο της στο Παρίσι.

Η Πολωνή τα βρήκε σκούρα απέναντι στην πρωτάρα σε τελικό grand slam, αλλά με ρεκόρ... 5-0 απέναντι σε παίκτριες του Top3 Μούχοβα, για να πάρει το 4ο grand slam της καριέρας της (έχει κι ένα από το US Open πέρυσι) έπειτα από τρία σετ και πολύ κόπο.

Μετά το άνετο πρώτο σετ και το υπέρ της 3-0 στο δεύτερο, είδε μία Μούχοβα να παίζει πιο απελευθερωμένα και να γυρίζει την κατάσταση, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ! Εκεί έκανε και break για να προηγηθεί 2-0, με την Σβιόντεκ να ξυπνά σε εκείνο το σημείο και να παίζει σαν... Νο1, για να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, έστω και με δύσκολο τρόπο.

Τα στατιστικά δείχνουν μία ίσως άδικη εικόνα για την Μούχοβα που είχε 6 άσους (1 η Σβιόντεκ), 30 winners (19 η νικήτρια), αλλά και 38 αβίαστα (27 η Σβιόντεκ), εκ των οποίων δύο στους τελευταίους δύο πόντους του ματς, πάνω στο σερβίς της.

Η Σβιόντεκ άρχισε στο σερβίς τον τελικό και είδε την αντίπαλό της να κάνει το 40-0, 40-30, αλλά το λάθος της Μούχοβα στη συνέχεια, έδωσε το game στην Πολωνή.

H νευρικότητα της Τσέχας φάνηκε από νωρίς, καθώς με διαδοχικά λάθη έδωσε το break στην Σβιόντεκ, η οποία με love game έκανε το 3-0 και… έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της για την εξέλιξη που θα είχε ο αγώνας.

Η Μούχοβα χάρη στο σερβίς της κυρίως, κατάφερε να πάρει το πρώτο της game στον τελικό, ενώ αμέσως μετά στο σερβίς της αντιπάλου της, βρέθηκε με προβάδισμα 0-30 και στη συνέχεια με break point. Εκεί η Σβιόντεκ το έσβησε και ακολούθησαν σερί ισοπαλίες, σε ένα game που κράτησε 10 λεπτά και τελικά κατέληξε στην Πολωνή για το 4-1.

Συναρπαστικό ήταν και το επόμενο game, με την Μούχοβα να το κρατά χάρη σε ένα πέρασμα στη διαγώνιο, όμως από δικά της λάθη η Σβιόντεκ κράτησε το σερβίς της και την έστειλε να σερβίρει για να μείνει στο σετ.

Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα, καθώς δέχτηκε με 0 το break και η Σβιόντεκ έκανε το πρώτο βήμα για το repeat.



Ομοιο ήταν το ξεκίνημα στο δεύτερο σετ. Η Σβιόντεκ αφού υπερασπίστηκε το σερβίς της, έκανε αμέσως break και έφτασε στη συνέχεια στο 3-0, καθώς πέρα από κάποια καλά χτυπήματα με το μπάκχαντ, η Μούχοβα βρισκόταν συνεχώς σε θέση άμυνας και έχανε επιθέσεις.

Σέρβιρε για μία τελευταία ευκαιρία μήπως και μπει πάλι στην διεκδίκηση του σετ και με δύο πολύ οριακά χτυπήματα, μείωσε σε 3-1.

Πήγε πάλι στο 0-30 σε αυτό το σημείο και σε break point στο 30-40, το οποίο και αξιοποίησε με ένα forehand winner στην ευθεία!

The break back for @karomuchova7 #RolandGarros pic.twitter.com/dyoZLXsrF4

Με το σκορ στο 3-2 η πίεση ήρθε για πρώτη φορά στο ματς για την Σβιόντεκ που ήθελε να κάνει ένα break για να κόψει τα φτερά της αντιπάλου της. Ομως η Μούχοβα κράτησε το σερβίς της και ισοφάρισε σε 3-3 μέσα σε αποθέωση.

Η Σβιόντεκ έψαχνε πλέον αντίδραση καθώς ήταν υπό πίεση για πρώτη φορά στο ματς και την έβγαλε καθώς με love game κράτησε το προβάδισμα με 4-3. Η Μούχοβα δεν αγχώθηκε, αντίθετα μάλιστα, με υπομονή έχτισε πόντους και ισοφάρισε σε 4-4, μεταφέροντας το άγχος στην άλλη πλευρά. Και το άγχος λύγισε την Πολωνή, η οποία έκανε σωρεία λαθών και με ένα διπλό στο σερβίς, έδωσε το break στην αντίπαλό της, που πήγε να σερβίρει για το σετ!

Το Νο1 του κόσμου ανέβασε το επίπεδό του, ανάγκασε την αντίπαλό της σε λάθη και με break ισοφάρισε σε 5-5. Ομως, τα αβίαστα λάθη της Πολωνής την εξέθεσαν και η Μούχοβα έκανε εκ νέου break και πήγε να σεβρίρει ξανά για το 1-1. Βρήκε τρία set point στο game και με λάθος της Ιγκα, το ματς πήγε σε τρίτο σετ.

Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, η Μούχοβα στρίμωξε στα σχοινιά την Σβιόντεκ στο τρίτο σετ. Χωρίς να χάσει πόντο έκανε break και στη συνέχεια το 2-0 στο σερβίς της, με την Πολωνή να είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Το Νο1 του κόσμου έβγαλε μία πρώτη αντίδραση και μείωσε σε 2-1 στο σερβίς της και αφού καθάρισε λίγο την σκέψη της έφτασε άνετα στο break ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Σε εκείνο το σημείο άρχισε να παίζει το γνωστό επιβλητικό της τένις, με την Μούχοβα να προσπαθεί να μείνει στο σετ.

H Πολωνή πήρε προβάδισμα με love game, αλλά οι κακές επιστροφές της στο επόμενο game, έφεραν το 3-3. Η Μούχοβα βρέθηκε με διπλό break point αμέσως μετά και το πέτυχε βάζοντας υπό πίεση την Σβιόντεκ.

Η Πολωνή βρέθηκε με διπλό break point αμέσως, όμως η Μούχοβα το έσβησε, αλλά από ένα μεγάλο λάθος της σε drop shot, έδωσε το break τελικά στην Ιγκα, που ισοφάρισε σε 4-4.

Η Σβιόντεκ με ένα αβίαστο λάθος έδωσε break point στην αντίπαλό της, από το οποίο βγήκε αλώβητη και κράτησε το προβάδισμα με 5-4, για να στείλει την Μούχοβα να σερβίρει για να μείνει σε αυτό.

Ομως, με ένα διπλό λάθος δέχτηκε το break και η Σβιόντεκ με αυτόν τον τρόπο πήρε τον τίτλο για τρίτη φορά στο Παρίσι.

@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa