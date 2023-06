Ο Ρουντ κέρδισε εύκολα τον Ζβέρεφ επιστρέφει στον τελικό του Roland Garros (vids)

Ο Κάσπερ Ρουντ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα αγωνιστεί στον τελικό του Roland Garros μετά το άνετο 3-0 σετ επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Κάσπερ Ρουντ χρωστάει στον εαυτό του έναν ακόμη τελικό σε grand slam.

Πέρυσι έκανε πολύ άσχημη εμφάνιση στον τελικό του Roland Garros κόντρα στον Ναδάλ και στο US Open ηττήθηκε σε 4 σετ από τον Αλκαράθ. Φέτος, θα βρει απέναντί του έναν άλλον της Big-3, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ρουντ απέκλεισε στον δεύτερο ημιτελικό τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-0) και θα παίξει για τρίτο grand slam σε τελικό μέσα σε ένα χρόνο.

Στο πρώτο σετ ο Νορβηγός ήταν κυρίαρχος. Παρά το break και την μείωση σε 2-1 του Ζβέρεφ, κράτησε το σερβίς του και απάντησε αμέσως με δεύτερο break το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος του σετ, το οποίο και πήρε με 6-3, κυρίως χάρη στα πολλά αβίαστα λάθη του Γερμανού (15 στο πρώτο σετ).

This point between Ruud and Zverev had everyone on their feet #RolandGarros pic.twitter.com/ojCzK6Lllg