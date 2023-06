O Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον τραυματία (μετά το τρίτο σετ) Αλκαράθ με 3-1 σετ (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) και την Κυριακή πάει να γίνει ο πολυνίκης στην ιστορία των grand slam.

O Νόβακ Τζόκοβιτς είναι μία νίκη μακριά από το να γίνει ο τενίστας με τα περισσότερα grand slam στην καριέρα του.

Σε ένα ματς «όνειρο» στα πρώτα δύο σετ, είδε τον Κάρλος Αλκαράθ να τραυματίζεται, για να τον κερδίσει τελικά με 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) και περιμένει να μάθει αν στον τελικό του Roland Garros θα παίξει με τον Κάσπερ Ρουντ ή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, στον 34ο τελικό της καριέρας του σε grand slam.

Οι 34 τελικοί είναι και ισοφάριση όλων των εποχών σε άνδρες και γυναίκες, καθώς τόσους τελικούς σε σλαμ έχει παίξει μόνο η Κρις Εβερτ!

Στα πρώτα δύο σετ παίχτηκε εκπληκτικό τένις, με το δεύτερο να είναι ένα από τα κορυφαία που έχουν παιχτεί την τελευταία 10ετία τουλάχιστον σε grand slam και να το κερδίζει ο Ισπανός, με το κοινό στο Chartier να είναι σε... έκσταση.

Οσο ενθουσιασμένοι ήταν όμως, τόσο «πάγωσαν» με τον τραυματισμό του Καρλίτος στο 1-1 του τρίτου σετ, όπου το δεξί του πόδι τον «πρόδωσε».

Τελείωσε το σετ τυπικά, χάνοντάς το με τυπικές διαδικασίες και πήγε στα αποδυτήρια με σκοπό να σώσει λίγη ενέργεια και να δει αν μπορεί να συνεχίσει. Oμως ήταν αδύνατο να παίξει στον ρυθμό που απαιτούν οι συνθήκες ενός τέτοιου ματς και ο Σέρβος έφτασε στον τελικό πιο εύκολα απ' ότι θα περίμενε, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετικό στο φινάλε του.

Διαβασμένος Τζόκοβιτς φτάνει στο 1-0

Αμφότεροι στα πρώτα τρία games του ματς κράτησαν το σερβίς τους, με τον Νόλε να έχει το προβάδισμα, χάρη στην αποτελεσματικότητά του κυρίως στο πρώτο σερβίς, αλλά και σε μερικά ποιοτικά χτυπήματα που ο Αλκαράθ δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνες.

Αμέσως μετά ήρθε το πρώτο break στο ματς από τον Τζόκοβιτς με έναν σπάνιας ομορφιάς πόντο. Ο Αλκαράθ πρόλαβε το drop shot, εκανε ένα απίθανο χτύπημα στη μικρή διαγώνιο, ο Νόλε το πρόλαβε σημαδεύοντας την βασική γραμμή, το ίδιο και ο Αλκαράθ που πήγε να βγάλει έναν απίστευτο winner με πλάτη, αλλά οριακά ξανά ο Τζόκοβιτς γύρισε στο φιλέ και με στοπ βολέ έκανε το 3-1.

Ο Σέρβος κράτησε το σερβίς του αναγκάζοντας τον Καρλίτος σε λάθη πάνω σε άμυνα, μπαίνοντας για τα καλά σε θέση οδηγού στο πρώτο σετ. Ο Αλκαράθ μείωσε σε 4-2 στο σερβίς του και με ένα διπλό λάθος του Νόλε βρήκε το πρώτο του break point στο ματς.

THE SPEED



We're going to need to see Carlos Alcaraz run the 100m #RolandGarros pic.twitter.com/Hi366S26yS — Eurosport (@eurosport) June 9, 2023

Το έχασε, όπως κι άλλα δύο που βρήκε στο διάρκειας 14 λεπτών game, για να φτάσει τελικά στο 5-2 ο Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος βρήκε σετ πόιντ αμέσως μετά, το οποίο ο Αλκαράθ έσβησε με βολέ και μετά με άσο και winner, μείωσε σε 5-3.

Ο Τζόκοβιτς σέρβιρε για το σετ, αλλά με λόμπα ο Αλκαράθ βρέθηκε με break point! Ομως, με τρία μεγάλα σερβίς ο Σέρβος ανάγκασε τον αντίπαλό του σε χαμένες επιστροφές και πήρε το πρώτο σετ σε 59 λεπτά.

Το σετ της χρονιάς και 1-1 ο Αλκαράθ

Καλή πρώτη αντίδραση στο δεύτερο σετ από τον Αλκαράθ που το ξεκίνησε με love game, με τον Νόλε να απαντά με ένα εξίσου εύκολο game, αλλά ο Καρλίτος, σε ένα game με τρομερούς πόντους (μεταξύ αυτών ένας winner με tweener του Ισπανού) έκανε το 2-1.

Ο Νόλε ισοφάρισε σχετικά εύκολα, όμως και πάλι ο Αλκαράθ δεν έδωσε περιθώρια στον αντίπαλό του να διεκδικήσει ένα break και διατήρησε το προβάδισμα με 3-2. Τίποτα δεν άλλαξε στα επόμενα δύο game αφού αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους, κυρίως χάρη στα λάθη της αντίπαλης πλευράς.

Σε εκείνο το σημείο ο Σέρβος πήρε ένα ιατρικό τάιμ άουτ καθώς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο δεξί του χέρι. Στην επανέναρξη, ένα κακό περασμά του έδωσε break point στον Καρλίτος. Το έχασε, αλλά αύξησε την πίεση στην βασική γραμμή του Νόλε και στην δεύτερη ευκαιρία έκανε το πρώτο του break στο ματς και σέρβιρε για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει σε 1-1. Ομως, δύο απίστευτα λάθη για την κλάση του, έδωσαν «δώρο» break point στον Τζόκοβιτς, ο οποίος με ένα μπάκχαντ πάνω στην πλάγια γραμμή, το εκμεταλλεύτηκε και μείωσε σε 5-4!

Ο Σέρβος σέρβιρε για να μείνει στο σετ, αλλά είδε τον Αλκαράθ να φτάνει σε τριπλό set point (0-40)! Με την κλάση του ο Νόλε έσβησε τις τρεις ευκαιρίες του αντιπάλου του, για να πάρει το game και να ισοφαρίσει σε 5-5!

Alcaraz's reaction to ALMOST winning this point is why he's so loved #RolandGarros pic.twitter.com/QsHPihEuaw — Eurosport (@eurosport) June 9, 2023

Βρέθηκε μάλιστα και με break point στη συνέχεια, αλλά έκανε αβίαστο λάθος και ο Καρλίτος κράτησε έστω και δύσκολα, για το 6-5.

Εκεί ο Αλκαράθ έφτασε ξανά σε τριπλό set point (0-40) όπως και στο 5-4, αλλά αυτή τη φορά ο Τζόκοβιτς του το έκανε εύκολο και με ένα αβίαστο λάθος ήρθε η ισοφάριση για τον Ισπανό.

Σοκ με τον τραυματισμό του Αλκαράθ και 2-1 ο Τζόκοβιτς

Μετά το 1-1 το τρίτο σετ ο Αλκαράθ τραυματίστηκε στη γάμπα και αν και δεν δικαιούνταν ιατρικό τάιμ άουτ πριν το τρίτο game, επέλεξε να το πάρει θυσιάζοντας το game για να βρεθεί πίσω με break (2-1).

Alcaraz seems to be cramping in the third set



Djokovic came to check on him #RolandGarros pic.twitter.com/SmJ73P233h — Eurosport (@eurosport) June 9, 2023

Η αλλαγή του κανονισμού δεν ήταν τόσο γνωστή στο κοινό που γιούχαρε έντονα και ανάγκασε την διαιτητή να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, αφού ήταν επιλογή του ίδιου του Ισπανού.

Ο Αλκαράθ δεν μπορούσε να τρέξει και έχασε τα επόμενα δύο game, το τελευταίο μάλιστα στο σερβίς του χωρίς να πάρει πόντο, ζητώντας εκ νέου ιατρικό τάιμ άουτ. Τελικά έχασε σβηστά το σετ με 6-1.

Τυπική διαδικασία και ο Τζόκοβιτς στον τελικό

Στο τέταρτο σετ ο Τζόκοβιτς είδε τον αντίπαλό του να μην μπορεί να συνέλθει και... σφυροκοπούσε καθώς ήθελε να τελειώσει το ματς γρήγορα. Μάλιστα... τσάντισε το κοινό κραυγάζοντας σε ορισμένους πόντους έχοντας απέναντί του έναν τραυματία Αλκαράθ, με το κοινό να τον γιουχάρει.

Δεν πτοήθηκε όμως και με δύο break στην σειρά, προηγήθηκε με 5-0 και τελικά έκλεισε το παιχνίδι με 6-1.