Ο Αλκαράθ τραυματίστηκε και έχασε στα... χαρτιά ένα game

Ο Κάρλος Αλκαράθ τραυματίστηκε στην δεξιά γάμπα και πήρε ιατρικό τάιμ άουτ ενώ δεν δικαιούνταν, για να θυσιάσει έτσι ένα game στα χαρτιά.

Μετά το 1-1 στο τρίτο σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ τραυματίστηκε στη γάμπα και ζήτησε να τον δει γιατρός.

Βάσει κανονισμού, ο οποίος άλλαξε πέρυσι, δεν δικαιούνται ιατρικό τάιμ άουτ παρά μόνο σε κάθε change (στο ενός λεπτού τάιμ άουτ που έχουν σε κάθε μονό game) όμως βλέποντας ότι δεν μπορεί να παίξει εκείνη τη στιγμή, έκανε χρήση του κανονισμού που του επιτρέπει να τον δει γιατρός, χάνοντας όμως ένα game στα χαρτιά!

Το κοινό, που φαίνεται να μην γνώριζε για τον κανονισμό, γιούχαρε έντονα και δεν άφηνε τον Τζόκοβιτς να σερβίρει, με την διαιτητή να αναγκάζεται να εξηγήσει τον κανονισμό, λέγοντας πως ήταν επιλογή του ίδιου του Αλκαράθ.

Alcaraz seems to be cramping in the third set



Djokovic came to check on him #RolandGarros pic.twitter.com/SmJ73P233h