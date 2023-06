Η Σβιόντεκ στον τελικό, έτοιμη για το repeat στο Roland Garros

Η Ίγκα Σβιόντεκ νίκησε τη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια με 2-0 σετ, πάει για τον 3ο τίτλο σε τέσσερα χρόνια στο Roland Garros, παράλληκα βγήκε νικήτρια στη μάχη με την Αρίνα Σαμπαλένκα για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ίγκα Σβιόντεκ δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, επικράτησε με 6-2, 7-6(7) και προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros.

Eκεί το Σάββατο (10/6) με αντίπαλο την Τσέχα, Καρολίνα Μούχοβα η 22χρονη από την Πολωνία θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της στο γαλλικό Όπεν, μετά τις κατακτήσεις του 2020 και 2022 και τον 4ο σε Grand Slam, μετά τη νίκη της και στο περσινό US Open.

Σε συνδυασμό με την ήττα της Αρίνα Σαμπαλένκα στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, βη Σβιόντεκ παρέμεινε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.







13 consecutive wins in Paris for reigning champ @iga_swiatek!



The World No.1 defeats Haddad Maia 6-2, 7-6(7) and will defend her #RolandGarros title in Saturday's final against Muchova pic.twitter.com/qsFJIzjUJx