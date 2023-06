Τζόκοβιτς και Χατσάνοφ έκλεισαν θέση στα προημιτελικά

Περίπατο έκανε με τον Βαρίγιας ο Νόβακ Τζόκοβιτς (3-0), που θα παίξει στην 8αδα με τον φορμαρισμένο Χατσάνοφ που χρειάστηκε τέσσερα σετ για να κάμψει τον Σονέγκο.

Στο… άψε σβήσε πέρασε στα προημιτελικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος για άλλη μια χρονιά συνεχίζει μακριά στο Roland Garros και σήμερα το έκανε με… εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας τον Περουβιανό Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας με 3-0 σετ (6-3, 6-2, 6-2) σε κάτι λιγότερο από δύο ώρες (μία ώρα και 57 λεπτά).

O Νόλε φτάνει στις 18 σερί νίκες σε slams έχοντας χάσει φέτος σε Australian Open και Roland Garros μόνο ένα σετ (και έχει πάρει 33)!

Djokovic is now only one set away from a place in the French Open quarter-finals #RolandGarros pic.twitter.com/5PYFkQH9vl