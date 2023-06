Με επεισοδιακό τρόπο τελείωσε ο αγώνας των Κάτο /Σουτιάντι με τις Μπούζκοβα / Τόρμο, καθώς η πρώτη χτύπησε στο στήθος ball girl με το μπαλάκι.

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε το ματς των Κάτο /Σουτιάντι με τις Μπούζκοβα / Τόρμο, για τον τρίτο γύρο στα διπλά του Roland Garros.

Η Κάτο, φανερά εκνευρισμένη για ένα λάθος που έκανε νωρίτερα ο διαιτητής (είχε δίκιο η τενίστρια καθώς ζήτησε επανάληψη πόντου και ο διαιτητής θεώρησε πως ο πόντος περνά στην άλλη ομάδα) λίγους πόντους μετά πέταξε το μπαλάκι με δύναμη στην απέναντι πλευρά, ενώ δεν παιζόταν παιχνίδι.

Το μπαλάκι όμως χτύπησε στο στήθος ένα ball girl το οποίο έβαλε τα κλάματα από τον πόνο και η Μπούζκοβα με την Τόρμο ζήτησαν από τον διαιτητή να κατέβει και να δει το κορίτσι.

H Κάτο πήγε αμέσως στο κορίτσι και ζήτησε συγνώμη, όμως αμέσως μετά ήρθε ο supervisor και της εξήγησε πως βάσει κανονισμού πρέπει να αποβληθούν, όπως και έγινε.

