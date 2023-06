Οι Ρουντ και Ρούνε στον 4ο γύρο του Roland Garros

Οι Κάσπερ Ρουντ και Χόλγκερ Ρούνε εξασφάλισαν την παρουσία τους στον 4ο γύρο του Roland Garros, εκτός συνέχειας ο Τέιλορ Φριτζ.

Οι Κάσπερ Ρουντ και Χόλγκερ Ρούνε συνεχίζουν την πορεία τους στο Roland Garros, με τους «Ρου-Ρου» να εξασφαλίζουν την παρουσία στη φάση των «16» και να απέχουν μία νίκη πριν από τη διασταύρωσή τους στα προημιτελικά.

Ο Ρουντ αν και έχασε το 1ο σετ από τον Κινέζο, Ζιζέν Ζανγκ έφθασε στη νίκη με 4-6, 6-4, 6-1, 6-4. Στον επόμενο γύρο ο Νορβηγός θα αντιμετωπίσει τον επικίνδυνο, Νίκολας Τζάρι (Νο.35), με τον Χιλιανό να επικρατεί του Μάρκος Γκιρόν με 6-2, 6-3, 6-7(7), 6-3.

Ο Ρούνε νίκησε με άνεση τον Αργεντινό, Τζενάρο Ολιβιέρι με 6-4, 6-1, 6-3 και τώρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Φραντσίσκο Τσερούντολο.

Cerundolo advances to the fourth round following upset against No.9 seed Fritz 3-6, 6-3, 6-4, 7-5



Watch the highlights #RolandGarros pic.twitter.com/cEB67Jb7Kl