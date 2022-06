Ραφαέλ Ναδάλ: Μαθημένος στον πόνο και... τις κούπες

O Ραφαέλ Ναδάλ έχει μάθει να αγωνίζεται με πόνους, όμως παραμένει... ταύρος σε όλη του την καριέρα και κυρίαρχος στο χώμα.

Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που όλοι, ακόμη και ο ίδιος ο Ραφαέλ Ναδάλ, αμφέβαλαν για το αν θα μπορέσει να παίξει ξανά σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Αν θα μπορέσει να… παίξει γενικώς ξανά.

Δεν είναι μόνο ο τραυματισμός του από πέρυσι (που εξακολουθεί να τον έχει), αλλά το ιστορικό του. Ενα ιστορικό γεμάτο προβλήματα τραυματισμών.

Μέσα από αυτά όμως συνέχισε να παίζει. Ακόμη κι όταν δεν ήταν καλός. Ακόμη και όταν βρέθηκε κοινό να τον γιουχάρει (ναι, έγινε κι αυτό), τότε στον τελικό του Australian Open κόντρα στον Βαβρίνκα to 2014.

Ο Ναδάλ εκείνη την ημέρα είχε πόνους στη μέση και δεν μπορούσε να σερβίρει ούτε καν αξιοπρεπώς μετά τα μισά του δεύτερου σετ. Η αντιμετώπιση που είχε από το κοινό ήταν η χειρότερη (και η μοναδική στην καριέρα του) που είχε συναντήσει στην καριέρα του. Οταν τελείωσε ο αγώνας και ο Βαβρίνκα πήρε το τρόπαιο, ζήτησε συγνώμη και υποσχέθηκε να επιστρέψει και η τάξη αποκαταστάθηκε…

Ακόμη κι εκείνη την ημέρα δεν αποσύρθηκε. Έκατσε να παίξει το ματς σεβόμενος το κοινό. Αλλά και γιατί δεν του αρέσει να τα παρατάει. Το έκανε μία φορά σε grand slam κι αυτή ήταν στο αγαπημένο του Roland Garros.

Εκεί όπου πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του ‘00, ξεκινώντας μία δυναστεία που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία του τένις.

Και το πιθανότερο είναι να μην ξαναδούμε. Με 14 τίτλους σε 14 τελικούς, περισσότερο μοιάζει για στατιστικό σε βολές αγώνα του ΝΒΑ παρά σε τελικούς ενός grand slam. Κι όμως ο Ναδάλ το έχει κάνει να δείχνει τόσο απλό…

Και αυτό που κάνει ακόμη πιο μεγαλειώδες τον 22ο τίτλο καριέρας σε grand slam και 14ο στο Παρίσι, είναι η διάρκεια που έχει αυτός ο παίκτης. Είναι ο μόνος μαζί με τους Πιτ Σάμπρας και Κεν Ρόζγουολ που έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον τίτλο ως έφηβοι, στο πικ της καριέρας τους (20-30 ετών), αλλά και μετά τα 30 τους χρόνια.

