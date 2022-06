Ατυχος ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο 2ο σετ του ημιτελικού με τον Ναδάλ στο Roland Garros. O Γερμανός υποχρεώθηκε να αποχωρήσει και ο Ράφα Ναδάλ να πάρει την πρόκριση στον τελικό.

Η ξεχωριστή τενιστική παράσταση που μας προσέφεραν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ράφα Ναδάλ για τρεις ώρες και 13 λεπτά στον 1ο ημιτελικό του Roland Garros, είχε άδοξο τέλος.

Ο Σάσα Ζβέρεφ σε προσπάθεια να βγάλει άμυνα στο 11ο game του β' σετ, είχε σαν αποτέλεσμα να γυρίσει τον δεξί αστράγαλο, να υποστεί διάστρεμμα και να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο Ναδάλ πήρε την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής με 7-6(8), 6-6 όμως αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Damn man.... such a good match be sad if this ends it....#RolandGarros #Zverev #Nadal pic.twitter.com/72QzNplqp4