Ο περσινός φιναλίστ του Roland Garros, Στέφανος Τσιτσιπάς, συνεχάρη τον Ναδάλ για την κατάκτηση του τίτλου στο Παρίσι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί αυτή τη φορά να μην ήταν στον τελικό του Roland Garros, αλλά όπως φαίνεται παρακολούθησε τον αγώνα του Ραφαέλ Ναδάλ με τον Κάσπερ Ρουντ.

Και λίγη ώρα μετά το τέλος του τελικού, συνεχάρη τον Ισπανό για την 14η κατάκτηση του τροπαίου στο Παρίσι, αλλά και 22η σε grand slam.

«Συγχαρητήρια για το εκπληκτικό σου επίτευγμα Ραφαέλ Ναδάλ. Δείχνει πως η σκληρή δουλειά, το πάθος και το να μην παραδίνεσαι ποτέ, σε ακολουθεί από παλιά. Εχεις βάλει τον χρόνο σου, την καρδιά σου και την ψυχή σου σε αυτό και η επιμονή σου έφερε αυτό το 14ο» έγραψε στα σόσιαλ ο Τσιτσιπάς.

Congratulations on your outstanding achievement @RafaelNadal!



It just goes to show that hard work, passion, and a “never give up” attitude really goes a long way. You have put your time, heart, and soul into this, and your perseverance made this #14. https://t.co/9oe3pfA054