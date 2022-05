Τσιτσιπάς - Μουσέτι 3-2: Τεράστια ανατροπή και πρόκριση στον β' γύρο του Roland Garros (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε να χάνει 2-0 σετ, αλλά έφερε τα πάνω κάτω και κέρδισε 3-2 τον Μουσέτι για να περάσει στον β' γύρο του Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήξερε ότι ο πρώτος γύρος με τον Λορέντζο Μουσέτι ήταν ένα ματς παγίδα και τελικά χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή για να περάσει στην β' φάση του Roland Garros.

Ο Ιταλός τον στρίμωξε καθώς προηγήθηκε 2-0, αλλά ο Τσιτσιπάς... μάζεψε τα κομμάτια του και έκανε την ανατροπή κερδίζοντας με 3-2 σετ (5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2) σε 3 ώρες και 34 λεπτά.

Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος Ζντένεκ Κόλακ, Νο114 στον κόσμο.

Ο Τσιτσιπάς με 10 άσους (και 8 διπλά λάθη), 64 winners και 36 αβίαστα λάθη, έκανε την τρίτη ανατροπή της καριέρας του σε ματς των πέντε σετ και την πρώτη μετά τον περσινό ημιτελικό με τον Ναδάλ στο Παρίσι.

Με έναν winner και δύο λάθη του Ιταλού στο μπάκχαντ, ο Στέφανος άρχισε καλά το σετ στο πρώτο game. Ο Ιταλός ισοφάρισε με ωραία χτυπήματα και ένα drop shot στο τέλος, αλλά ο Τσιτσιπάς με δύο εξαιρετικά σερβίς και έναν άσο, πήρε προβάδισμα 2-1.

Στο επόμενο game ο Μουσέτι στο σερβίς του ήταν μπροστά 40-0, αλλά ο Στέφανος πήρε μαζεμένους πόντους και από λάθος του Ιταλού έκανε break! Με τον ίδιο ρυθμό έκανε και love service game φτάνοντας στο 4-1 με 9 συνεχόμενους πόντους.

