Μπροστά στο κοινό του ο Τζο Γουίλφρεντ Τσονγκά είπε αντίο στο τένις μέσα σε μια πραγματική αποθέωση από τους Γάλλους.

Ο Τζο Γουίλφρεντ Τσονγκά αποφάσισε να αγωνιστεί για τελευταία φορά στην καριέρα του σε ένα grand slam, το Roland Garros.

Ηλπιζε ότι θα έχει μία καλή πορεία στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του, όμως ο Κάσπερ Ρουντ είχε άλλες διαθέσεις.

Ο Νορβηγός επικράτησε με 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-2, 7-6), όμως ο Γάλλος ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Στο υπέρ του 6-5 στο τέταρτο σετ έδειξε να πονάει στον ώμο και να έχει ξεμείνει από δυνάμεις, με αποτέλεσμα να δεχτεί break. Πήρε ιατρικό τάιμ άουτ και μπήκε να παίξει το tie break το οποίο έχασε με 6-0 και έτσι η λαμπρή του καριέρα έλαβε τέλος. Πριν τον τελευταίο πόντο έγινε ένα standing ovation για τον Γάλλο ο οποίος δεν συγκρατήθηκε και δάκρυσε.

The curtain comes down @CasperRuud98 ends Tsonga's farewell tour with a 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) opening round victory. #RolandGarros pic.twitter.com/jOA3HxObxG

Στο τέλος του αγώνα πήρε μία αγκαλιά από τον Ρουντ και συνέχισε να δακρύζει με το κοινό να χειροκροτεί όρθιο για αρκετά λεπτά.

Υπό το βλέμμα της οικογένειάς του, αποχαιρέτησε το άθλημα και το Γαλλικό κοινό μέσα σε αποθέωση, αφήνοντας μία καριέρα με 18 τίτλους και άλλους 12 τελικούς (φιναλίστ το 2008 στο Australian Open), σε μία υπέροχη καριέρα.

An 𝐞𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 goodbye



Jo-Wilfried Tsonga struggles to hold back the tears as he bids farewell to the French Open crowd for one last time before retirement #RolandGarros | @tsonga7 pic.twitter.com/ARolxfdbkc