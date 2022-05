Εξαλλος μετά την απώλεια του πρώτου σετ ο Ρούμπλεφ, χτύπησε το μπαλάκι του με δύναμη και παραλίγο να χτυπήσει εθελοντή.

Άλλο ένα περιστατικό τενίστα με θέματα… θυμού, αυτή τη φορά στο Roland Garros.

«Δράστης» ήταν ο Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος με το τέλος του πρώτου σετ (το οποίο έχασε από τον Κορεάτη Κουόν) γύρισε και είπε κάτι στον διαιτητή και πήρε το μπαλάκι που είχε στην τσέπη του, χτυπώντας το με όλη του τη δύναμη προς τον πάγκο του. Αυτό όμως εκτοξεύτηκε στη συνέχεια προς τα πίσω όπου βρισκόταν ένας εθελοντής ο οποίος έστρωνε το χώμα. Για καλή του τύχη το μπαλάκι ίσα που βρήκε το καπέλο του και πήγε να του το ρίξει.

Anything to say my loveley TT, the last bastion of morality? Rublev almost rip off the assistant's head... https://t.co/cmHILhUopQ pic.twitter.com/uDdeBH23ZP