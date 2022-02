Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπασε τη σιωπή του μετά την απέλασή του από την Αυστραλία, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα συμμετάσχει σε μελλοντικά Grand Slam αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνει εμβόλιο για τον Covid.

Ο 34χρονος κορυφαίος Σέρβος τενίστας βρέθηκε στο προσκήνιο πριν από μερικές ημέρες για την απέλασή του από την Αυστραλία και τον αποκλεισμό του στο Australian Open.

Σε συνέντευξή του στο «BBC», ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό του και τόνισε ότι θα επέλεγε να μην παίξει σε μελλοντικά τουρνουά εάν απαιτείται να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

«Ναι, αυτό είναι το τίμημα που είμαι διατεθειμένος να πληρώσω», τόνισε αρχικά στο «BBC» και συνέχισε λέγοντας: «Ποτέ δεν ήμουν κατά του εμβολιασμού. Καταλαβαίνω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, όλοι προσπαθούν να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να χειριστούν αυτόν τον ιό και να δουν, ελπίζω, σύντομα ένα τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι είχε κάνει εμβόλια ως παιδί, «αλλά πάντα υποστήριζα την ελευθερία να επιλέγεις τι βάζεις στο σώμα σου».

Η απόφαση του Σέρβου να δώσει συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα L'Equipe, λίγο μετά το τεστ θετικό στον Covid, έχει οδηγήσει σε αμφιβολίες σχετικά με τις αιτήσεις ιατρικής εξαίρεσης του.

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολλή κριτική και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι βγαίνουν με διαφορετικές θεωρίες για το πόσο τυχερός ήμουν ή πόσο βολικό ήταν όλο αυτό. Αλλά κανείς δεν είναι τυχερός και βολικός να κολλήσει τον Covid. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν και εξακολουθούν να παλεύουν με τον Covid σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το παίρνω πολύ σοβαρά, δεν μου αρέσει να σκέφτεται κάποιος ότι έχω κάνει κακή χρήση ή προς όφελός μου, προκειμένου, ξέρετε, να πάρω θετικό τεστ PCR και τελικά να πάω στην Αυστραλία. Ήμουν πραγματικά λυπημένος και απογοητευμένος με τον τρόπο που τελείωσαν όλα για μένα στην Αυστραλία. Δεν ήταν εύκολο.

Ο λόγος για τον οποίο απελάθηκα από την Αυστραλία ήταν επειδή ο Υπουργός Μετανάστευσης χρησιμοποίησε τη διακριτική του ευχέρεια για να μου ακυρώσει τη βίζα με βάση την αντίληψή του ότι μπορεί να δημιουργήσω κάποιο αίσθημα κατά της φορολογίας στη χώρα ή στην πόλη, με το οποίο διαφωνώ εντελώς».

Για δεύτερη φορά φέτος ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με το να βρεθεί εκτός τουρνουά λόγω του εμβολιασμού. Οι διοργανωτές του Indian Wells ανακοίνωσαν πως στο τουρνουά που θα γίνει τον Μάρτιο (10-20/3), θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι παίκτες είναι εμβολιασμένοι. Ενώ, υπενθυμίζεται ότι και η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, Ροξάνα Μαρατσινεάνου, στάθηκε στην υπερψήφιση του πιστοποιητικού εμβολιασμού και στο ότι μόνο μ’ αυτό θα γίνεται η είσοδος σε δημόσια κτίρια και αθλητικούς χώρους. Όπερ σημαίνει ότι ο Νόλε, αν θέλει να διεκδικήσει το τρίτο γαλλικό Όπεν της καριέρας του, θα πρέπει να εμβολιαστεί.

Novak Djokovic has said he would rather miss out on future tennis trophies than be forced to get a Covid vaccine.



