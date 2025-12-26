Σπουδαία κίνηση από τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, ο οποίος αποκάλυψε την δημιουργία ακαδημίας ποδοσφαίρου και σχολείο στην Ανγκόλα, στη χώρα όπου γεννήθηκε.

«Θα ανταποδώσω, κατά κάποιον τρόπο, όλα όσα μου έχει προσφέρει αυτή η χώρα». Τα λόγια του Εντουάρντο Καμαβινγκά συνοδεύουν μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, μία κίνηση ανθρωπιάς από τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα φετινά Χριστούγεννα, ο Καβαμινγκά ταξίδεψε στην Ανγκόλα, στη χώρα όπου γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Συνοδευόμενος από τους γονείς και τους φίλους του, ανακοίνωσε τα σχέδιά του να προχωρήσει στην κατασκευή ενός σχολείου και στην δημιουργία μίας ποδοσφαιρικής ακαδημίας στη χώρα!

«Γεννήθηκα εδώ. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι με όλους και με τον λαό της Αγκόλας. Επέλεξα να δημιουργήσω εδώ μια ποδοσφαιρική ακαδημία και ένα σχολείο για τους νέους, ώστε να ανταποδώσω στη χώρα μου όλα όσα μου έχει προσφέρει», ανέφερε ο 23χρονος.

Η ακαδημία του αναμένεται να επικεντρωθεί στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ποδοσφαιρικών ταλέντων της Ανγκόλας, ενώ παράλληλα θα προσφέρει εκπαίδευση στα μέλη της διευρύνοντας τους ορίζοντες των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο Καμαβνιγκά γεννήθηκε το 2002 σε προσφυγικό καταυλισμό στην Ανγκόλα αποκτώντας ωστόσο από μικρή ηλικία την γαλλική υπηκοότητα. Δεν ξέχασε όμως τις ρίζες του προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο σε μία υπέροχη κίνηση. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του επικοινώνησε με τους ντόπιους και επισκέφθηκε ένα ορφανοτροφείο χαρίζοντας στα μικρά παιδιά φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης.