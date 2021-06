Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα: Μια specialist του διπλού στον δρόμο της Σάκκαρη για την πρόκριση στον τελικό

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα είναι η… ανέλπιστη ημιφιναλίστ στο Rolan Garros και αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο της Μαρίας Σάκκαρη για τον τελικό.

Μία… ειδική στο να κερδίζει τίτλους και να κάνει πορείες σε grand slam είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον ημιτελικό του Roland Garros.

Με μία μικρή, αλλά σημαντική λεπτομέρεια: η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, είναι μεν specialist, αλλά στο… διπλό.

Εκεί έχει καθιερωθεί ως τενίστρια, το Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης στο απλό που φέτος έχει βαλθεί (όπως και η Μαρία) να τρελάνει κόσμο στο Παρίσι.

Βλέπετε η Τσέχα είναι γνωστή στους ειδικούς ως η τενίστρια που κατακτά τίτλους στο διπλό, έχοντας δύο κούπες το 2018 (Roland Garros και Wimbledon με την Κατερίνα Σινιάκοβα) ενώ φέτος ήταν φιναλίστ στο Australian Open μαζί με την συμπατριώτισσά της και σχεδόν μόνιμη παρτενέρ στο διπλό γυναικών. Μαζί κατακτούσαν τίτλους στο διπλό των γκραν σλαμ από τα juniors και έγιναν αχώριστες.

