Προκρίθηκε ο Ναδάλ και περιμένει Τζόκοβιτς στον ημιτελικό (vids)

Με τη νίκη Νο105 ο Ράφα Ναδάλ ξεπέρασε με 3-1 σετ το εμπόδιο του Ντιέγκο Σβάρτσμαν και περιμένει Τζόκοβιτς ή Μπερετίνι στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Για 14η φορά στην καριέρα του ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στους "4" στο Roland Garros.

Ο Ισπανός τενίστας με τα 13 Roland Garros απέκλεισε με 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 τον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν και θα παίξει στον ημιτελικό της Παρασκευής με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή τον Ματέο Μπερετίνι.

Νίκη Νο105

H νίκη του αυτή ήταν η 105η σε 107 αγώνες στο Roland Garros.

Ο Ράφα Ναδάλ είναι φυσικά ο τενίστας με τις περισσότερες νίκες σ' ένα Grand Slam ενώ ακολουθεί ο Ρότζερ Φέντερερ με 102 στο Australian Open και 101 στο Wimbledon.

Φινάλε στο 36-0 στο σερί

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν έβαλε τέλος στο σερί των κερδισμένων σετ του Ράφα Ναδάλ στο Roland Garros.

Ο Ισπανός είχε 35-0 πριν από το παιχνίδι και είχε να χάσει σετ (1) από τον τελικό του 2019 με τον Ντομινίκ Τιμ. Κέρδισε το 36ο στη σειρά από τον Αργεντίνο αλλά έχασε το επόμενο.

Το απόλυτο σερί το έχει ο Μπιον Μποργκ με 41-0 (1979-81) και ακολουθεί ο Ράφα Ναδάλ με 38 (2016-18).

Με την γλώσσα των αριθμών

Οι πόντοι στον αγώνα που είχε διάρκεια 2.45 ήταν 108-77.

Ο Ράφα Ναδάλ είχε 73% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν είχε 83% στο φιλέ.

Οι winners ήταν 35-26 για τον Ισπανό και τα αβίαστα 29-39 για τον Αργεντίνο.

Ο Ναδάλ είχε 7/14 μπρέικ πόιντ και ο Σβάρτσμαν 3/4.

wins (& counting...)@RafaelNadal clinches a hard-fought win over Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. He'll face Djokovic or Berretini in his 14th #RolandGarros SF pic.twitter.com/GAf9kjOkfz — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021

Closing in @RafaelNadal leads 6-3, 4-6, 6-4 as he takes the third and moves within one set of the #RolandGarros semi-finals. pic.twitter.com/rBJxVkgVss — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021