Ασταμάτητος στο Παρίσι ο Μεντβέντεφ (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 6-4,6-2,6-4 τον Ρέιλι Οπέλκα και είναι στον 4ο γύρο του Roland Garros για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Με νίκη γιόρτασε το 50ο παιχνίδι του σε Grand Slam ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου έως και το 2020 δεν είχε ούτε νίκη στο ταμπλό του Roland Garros αλλά φέτος γύρισε τον... διακόπτη και έχει φτάσει ήδη στον 4ο γύρο.

Το τελευταίο του θύμα ήταν ο Αμερικανός Ρέιλι Οπέλκα τον οποίο και απέκλεισε με 6-4,6-2,6-4 και περιμένει τον Γκάριν ή τον Τζιρόν στον αγώνα του για την είσοδο στους "8".

Η πρόκριση του Ρώσου

Ο Ρώσος δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αμερικανό και συνεχίζει για να βρει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον προημιτελικό του Roland Garros.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε 5/16 μπρέικ πόιντ (1/3) αλλά κέρδισε το 89% των πόντων του στο 1ο σερβίς.

Είχε 28 winners και 16 αβίαστα λάθη και ο αντίπαλος του είχε 36 αβίαστα και 26 winners.

Pure power from start to finish @DaniilMedwed downs Opelka 6-4, 6-2, 6-4 to set up his first 4R appearance at #RolandGarros. pic.twitter.com/7CX2FdvPvQ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021

A dominant displa@DaniilMedwed has all the right moves today as he takes the first two sets 6-4, 6-2 over Opelka. #RolandGarros pic.twitter.com/YV6OGoA1ep — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021