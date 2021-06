Ράφα Ναδάλ: Πρωταθλητής ετών 35 (vids)

O Ράφα Ναδάλ κλείνει 35 χρόνια ζωής και συνεχίζει να απολαμβάνει το τένις και να διεκδικεί σαν 20αρης νέα τρόπαια και κορυφές.

Βασιλιάς ετών 35.

Ο Ράφα Ναδάλ έκλεισε σήμερα (3/6) 35 χρόνια ζωής και ο πλανήτης τένις γιορτάζει τα γενέθλια του εμβληματικού Ισπανού ο οποίος θα μπορούσε να κάνει καριέρα και στο ποδόσφαιρο.

Γεννήθηκε στη Μαγιόρκα, το όμορφο αυτό νησί της Ισπανίας, που εκτός από διεθνές κέντρο ιστιπλοϊας είναι και η έδρα της Ακαδημίας τένις του Ράφα Ναδάλ.

Ο θείος του Ράφα, ο Μιγκέλ Άνχελ Ναδάλ, ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής και "ήρωας" στη Μαγιόρκα την οποία και ανέβασε στα "μεγάλα σαλόνια".

Αργότερα θα παίξει στη Μπαρτσελόνα. Αυτός "κόλλησε" το μικρόβιο του ποδοσφαίρου στον Ράφα αλλά δεν τον έκανε, παρά για λίγα χρόνια, οπαδό της Μπαρτσελόνα.

Ο Ράφα που έπαιζε από μικρός ποδόσφαιρο είναι δηλωμένος οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης με το όνομα του μάλιστα να έχει ακουστεί κάποια περίοδο για το αξίωμα του προέδρου.

Ο Ναδάλ έπαιζε και ποδόσφαιρο και τένις από μικρός όμως ο άλλος θείος, ο Τόνι, τον "έσπρωξε" στο τένις και έγινε προπονητής του για πολλά χρόνια και σήμερα είναι το "αφεντικό" στην Ακαδημία του.

Πάντως όσοι έχουν δει τον Ράφα να παίζει μπάλα μιλάνε για έναν σπουδαίο παίκτη όχι βέβαια πιο σπουδαίο απ' ότι στο τένις.

Μέχρι να εμφανιστεί ο Ράφα Ναδάλ στα κορτ στο χώμα ξεχώριζαν παίκτες όπως ο Μποργκ, ο Βίλας, ο Βιλάντερ, o Κουέρτεν, ο Μούστερ και άλλοι.

Ο Μπιορν Μποργκ που ήταν εξαιρετικός στο χώμα και στο χορτάρι έχει δηλώσει πως θα ήθελε να παίξει με τον Ράφα Ναδάλ έναν αγώνα στα νιάτα του.

Με τον κορυφαίο δηλαδή. Ο Ράφα Ναδάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης στο χώμα στην ιστορία του τένις. Πλησιάζει τις 500 νίκες στο χώμα.

Έχει 62 τίτλους εκ των οποίων οι 13 είναι στο Roland Garros. Στο Παρίσι έχει 101-2 νίκες το καλύτερο ποσοστό που είχε ποτέ τενίστας σε Grand Slam.

Η βάση της καριέρας του είναι το χώμα αλλά δεν φτάνεις τόσο ψηλά μόνο με μια επιφάνεια.

Ο Ράφα Ναδάλ έχει 20 τίτλους Grand Slam και διεκδικεί τον 21ο στο Παρίσι αυτή την περίοδο. Είναι στην κορυφή μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος το 2018 έφτασε πρώτος στους 20.

Ο Ισπανός τενίστας έχει 13 Roland Garros.

Ο Ράφα Ναδάλ έχει επίσης 2 Wimbledon, με το πρώτο αυτό του 2008 να το κερδίζει από τον Ρότζερ Φέντερερ, μετά από μάχη 4.48' η οποία για πολλούς είναι ο καλύτερος αγώνας όλων των εποχών, 4 US Open και μόλις 1 Australian Open.

Έχει συνολικά 88 τίτλους καριέρας και εκτός από τα Grand Slam είναι στην κορυφή και στα Masters με 36 (μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς).

Είναι από τους ελάχιστους (Κόνορς, Φέντερερ, Λεντλ) που έχουν ξεπεράσει τις 1000 νίκες καριέρας ενώ έχει 209 εβδομάδες στο Νο1.

Ο Ράφα Ναδάλ είναι πολύ φίλος με ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες της Ισπανίας αλλά έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Πάου Γκασόλ.

Ο ένας στηρίζει τον άλλο και πανηγυρίζει τις επιτυχίες του από μικρά παιδιά. Ο Ναδάλ ήταν επίσης παρών στην κατάκτηση του World Cup από την εθνική ομάδα της Ισπανίας το 2010.

Με την εθνική Ισπανίας ο ίδιος έχει κατακτήσει 5 Davis Cup και φυσικά ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο (2008) και άλλο ένα χρυσό στο διπλό το 2016.

Ο Ράφα Ναδάλ είναι για χρόνια ερωτευμένος με την Μαρία Περέγιο την οποία του είχε γνωρίσει η αδελφή του.

Μετά από πολύχρονη σχέση τον Οκτώβριο του 2019 παντρεύτηκαν!

Η σύζυγος του τον ακολουθεί στα πιο πολλά τουρνουά ειδικά σ' αυτά της Ευρώπης και είναι ο 3ος από τους Big-3 μετά από τους Φέντερερ και Τζόκοβιτς που παντρεύτηκε.

Πολύ καλός του φίλος είναι ο Ρότζερ Φέντερερ ενώ κάνει κυρίως παρέα με Ισπανούς τενίστες. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Πικέ αλλά και την Σακίρα και έχει συμμετάσχει και σε video clip της.

Του αρέσει το καλό φαγητό, η μεσογειακή κουζίνα, η θάλασσα και οι βόλτες σ' αυτή με το πολυτελές καταμαράν του, αλλά και να βλέπει ποδόσφαιρο.

Προπονητής του είναι ο Κάρλος Μόγια. Αγαπημένος του προορισμός είναι το Παρίσι αφού εκεί έχει κατακτήσει τους μεγαλύτερους τίτλους της καριέρας του.

Στα 35 του συνεχίζει να ονειρεύεται νέους τίτλους και ζει το κάθε παιχνίδι όπως τότε που ξεκινούσε στα 16 για να παίξει στο Tour.

On his 35th birthday, reliving the moment Nadal announced himself to the tennis world at just 16 years old...



@RafaelNadal pic.twitter.com/x6LXkoB7pR