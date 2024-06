Η σταχτοπούτα Παολίνι στον τελικό του Roland Garros (vids)

Το όνειρο της Τζασμίν Παολίνι συνεχίζεται με την Ιταλίδα να επικρατεί με 2-0 της Μίρα Αντρέεβα και να προκρίνεται στον τελικό του Roland Garros που είναι και ο πρώτος της τελικός σε τουρνουά Grand Slam.

Δεν έχει τέλος το παραμύθι της Τζασμίν Παολίνι στο φετινό Roland Garros. Η Ιταλίδα τενίστρια συνεχίζει να ζει το όνειρό της, καθώς κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του φημισμένου τουρνουά. Συγκεκριμένα η Παολίνι επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-1) της μόλις 17 ετών Ρωσίδας, Μίρα Αντρέεβα και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα διεκδικήσει ένα τουρνουά Grand Slam.

Απέναντι στην 28χρονη Ιταλίδα θα βρεθεί η Ίγκα Σβιόντεκ η οποία απέκλεισε την Κόκο Γκοφ και έφτασε στον τελικό του Rolan Garros για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Παολίνι και την Σβιόντεκ θα διεξαχθεί το Σάββατο (08/06) στις 16:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί στο Eurosport 1HD.

What a way to finish!



Welcome to the women's singles final, Jasmine Paolini.#RolandGarros pic.twitter.com/sQNTULlXrA