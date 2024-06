H Ίγκα Σβιόντεκ καθάρισε στα δύο σετ και τον ημιτελικό με την Κόκο Γκοφ και πάει για τον 4ο τίτλο της και 3ο διαδοχικό στο Roland Garros!

H Ίγκα Σβιόντεκ λες και δεν έχει αντίπαλο στα χωμάτινα γήπεδα του Roland Garros. H 23χρονη από την Πολωνία νίκησε την Κόκο Γκοφ με 6-2, 6-4 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό και πέρασε πανηγυρικά στον 3ο διαδοχικό τελικό της στο Παρίσι.

Κάτι που από το 2000 κι έπειτα, έχουν καταφέρει στο γαλλικό Όπεν η Τζαστίν Ένιν (2005-07) και η Μαρία Σαράποβα (2012-14).

Iga Swiatek is the 3rd woman to reach 3 straight Roland Garros since 2000.



Justine Henin



Maria Sharapova



𝐈𝐠𝐚 𝐒𝐰𝐢𝐚𝐭𝐞𝐤 pic.twitter.com/7sxdLmJl4N — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2024

Η Σβιόντεκ πάει ολοταχώς για τον 4ο τίτλο της στο Roland Garros (2020, 2022, 2023), τον 5ο σε Grand Slam (US Open 2022) και το εκπληκτικό είναι πως μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες παρουσίες σε τελικούς Slam.

Και δεν ξέρουμε πώς οι πρωτάρες Τζασμίν Παολίνι ή η Μίρα Αντρέεβα θα μπορέσουν το Σάββατο (8/6) να σταματήσουν το σερί της.

Η Γκοφ, που μέσα στο τουρνουά ανέβηκε στο Νο.2, δεν μπόρεσε να περάσει στον τελικό, όταν το 2022 βρέθηκε απέναντι στη Σβιόντεκ.

Η Σβιόντεκ αποφεύγοντας τον... σκόπελο της Ναόμι Οσάκα στον 2ο γύρο, στο μοναδικό παιχνίδι που έχασε σετ, στα υπόλοιπα πέντε στα τουρνουά έχασε όλα και όλα 17 games και συνολικά μετρά σερί 20-0 στο Roland Garros!

Η Σβιόντεκ άρχισε με break τον ημιτελικό (1-0) και «σβήνοντας» από ένα break στα δύο πρώτα δικά της service games, έκανε το 2-0 και το 3-1 και δεν σταμάτησε εκεί.

Διπλή ευκαιρία και νέο break, αμέσως μετά love game, με την παίκτρια από την Πολωνία να ξεφεύγει με 5-1 και χωρίς προβλήματα να κλείνει το 1ο σετ με 6-2.

Iga Swiatek is the 2nd youngest woman to reach 4 Roland Garros Finals.



Steffi Graf - 20



Iga Swiatek - 23



Another slice of history.



🇵🇱❤️ pic.twitter.com/dIEVilYVRG June 6, 2024

Ήταν η σειρά για την Γκοφ να μπει με break στο 2ο σετ και με τη 2η ευκαιρία στο 4o game, «έσπασε» ξανά το σερβίς της Σβιόντεκ για το 3-1.

Όμως μέχρι εκεί για την 20χρονη Αμερικανίδα, η Σβιόντεκ πάτησε... γκάζι, με επιμέρους σκορ πόντων 17-4 κέρδισε τέσσερα στη σειρά games για να προηγηθεί με 5-3.

Στο 10ο game έγινε μάχη. Η Γκοφ προηγήθηκε 40-15, όμως η Σβιόντεκ δημιούργησε δύο match points που δεν εκμεταλλεύτηκε, με την Γκοφ να παραμένει στον ημιτελικό (5-4). H Σβιόντεκ δεν τις έδωσε άλλα περιθώρια, σερβίροντας έφθασε στο 40-15 και σε διπλό match point και στη δεύτερη ευκαιρία της, πήρε το σετ μρ 6-4 και την πρόκριση στον τελικό.