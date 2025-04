Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι πιθανό να αποχωρήσει από την Κρουζ Αζουλ το καλοκαίρι, με ομάδες από το MLS να ενδιαφέρονται για κείνον σε περίπτωση που συμβεί αυτό.

Όπως πρώτος ανέφερε ο Μεξικανός δημοσιογράφος, Αντριάζ Επάρθα Οτέο και επιβεβαίωσε ο έγκυρος σε θέματα MLS, Τομ Μπόγκερτ, ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι πιθανό το καλοκαίρι να φύγει από το Μεξικό και την Κρουζ Αζούλ.

Ο 30χρονος Έλληνας επιθετικός πήγε στο κλαμπ της χώρας της κεντρικής Αμερικής μόλις το περασμένο καλοκαίρι υπογράφοντας συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028 κι ενώ εκείνο τον έκανε την τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του με τα 9,33 εκατ. ευρώ που δαπάνησε για την απόκτησή του.

🚂 Sources: Cruz Azul forward Giorgos Giakoumakis could leave the club this summer. MLS clubs interested if so. @A_EsparzaOteo 1st.



Giakoumakis, 30, one to watch this summer.



Joined Cruz Azul from Atlanta United for $10.5m last year. Has 9g/7a in 1,500 mins. pic.twitter.com/ooQWdmtVAG