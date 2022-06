H Ίγκα Σβιόντεκ μέσα στη χαρά για την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Roland Garros, έκανε ένα μικρό λάθος με την ηλικία της.

Η Ίγκα Σβιόντεκ γιόρτασε χθες (31/5) στο Παρίσι τα 21α γενέθλιά της. Οι διοργανωτές του Rolan Garros, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, έκαναν μια μικρή γιορτή με την Πολωνή να σβήνει τα κεράκια.

Σήμερα η Σβιόντεκ τα μπέρδεψε λίγο. Αμέσως μετά τη νίκη της επί της Τζέσικα Πεγκούλα με 6-3, 6-2, που σήμανε την πρόκριση στα ημιτελικά, η Πολωνή πριν αποχωρήσει από το κορτ, πήγε για την απαραίτητη πια υπογραφή στην κάμερα κι εκεί αντί για 21 έγραψε 22.

"I forgot how old I am."



Relatable content from the world No.1 #RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/ojROLYwOaX