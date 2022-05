Η Ιρίνα Καμέλια Μπέγκου τρόμαξε άθελά της ένα παιδί όταν πέταξε τη ρακέτα της σχεδόν πάνω του, ωστόσο παρά τις αποδοκιμασίες του κόσμου δεν αποβλήθηκε και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Φτηνά την γλίτωσε η Ιρίνα Καμέλια Μπέγκου που αντί να αποβληθεί, συνεχίζει στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

H Ρουμάνα στην διάρκεια του αγώνα με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα, κατευθυνόταν προς τον πάγκο της και απογοητευμένη από το παιχνίδι της, χτύπησε τη ρακέτα της στο έδαφος. Αυτή όμως εκσφενδονίστηκε δίπλα από ένα παιδάκι πίσω στις κερκίδες, το οποίο έβαλε τα κλάματα (δεν το χτύπησε η ρακέτα, αλλά τρόμαξε)!

Η Μπέγκου προφανώς το έκανε κατά λάθος, όμως σε ανάλογα περιστατικά, συνήθως υπάρχει αποβολή του τενίστα που το κάνει. Ο διαιτητής κατέβηκε να δει το παιδί, κλήθηκε ο supervisor στον αγωνιστικό χώρο και έκριναν πως δεν υπήρχε λόγος να αποβληθεί, κάτι που δεν άρεσε στο κοινό το οποίο αποδοκίμασε.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I