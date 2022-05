Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε σε μία... εξωγήινη Μούχοβα και αποκλείστηκε μετά από δύο tie break.

Η Μαρία Σάκκαρη έγινε η 5η τενίστρια του Τοπ10 που μένει εκτός Roland Garros πολύ νωρίς.

Αν και έπαιξε καλά, έπεσε πάνω σε μία απίθανη Καρολίνα Μούχοβα η οποία έκανε το παιχνίδι της ζωής της και κέρδισε με 2-0 σετ (7-6, 7-6 σε 2 ώρες και 28 λεπτά), για να προκριθεί στον τρίτο γύρο.

Seeds continue to fall @karomuchova7 proves too good for Maria Sakkari, toppling the No.4 seed 7-6(5), 7-6(4). #RolandGarros pic.twitter.com/fofW31YHCg

Η Τσέχα διάβαζε κάθε σκέψη και κάθε κίνηση της Μαρίας η οποία έδειχνε σε απόγνωση ορισμένες στιγμές. Βγήκαν όλα τα χτυπήματα στην Τσέχα παρά την τεράστια προσπάθεια που έκανε η Μαρία. Η Σάκκαρη έπαιζε στα... κόκκινα, αλλά ακόμη κι όταν γύριζε την κατάσταση υπέρ της, η Τσέχα έβρισκε τον τρόπο να απαντά με εκπληκτικά χτυπήματα και πήρε μία τεράστια πρόκριση.

Με love service game άρχισε το ματς η Μούχοβα. Το αβίαστο λάθος της Μαρίας έδωσε break στην Τσέχα, που με δεύτερο love service game άρχισε να προβληματίζει από νωρίς την Σάκκαρη (3-0).

Το... ρόδι έσπασε χάρη στα καλά πρώτα σερβίς της Μαρίας (3-1), αλλά η Μούχοβα συνέχισε στο ίδιο μοτίβο στα σερβίς της. Η Σάκκαρη με δυσκολία μείωσε σε 4-2 και στο επόμενο game από 40-0 της Τσέχας βρέθηκε με break point! Δεν το αξιοποίησε όμως και με ένα χαμένο μπάκχαντ, η Μούχοβα βρέθηκε μπροστά με 5-2.

Στο σερβίς της η Σάκκαρη έσωσε τρία set point για να μειώσει σε 5-3 και στη συνέχεια έφτασε σε break από δύο συνεχόμενα διπλά λάθη της Μούχοβα που ξαφνικά άρχισε να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.

Εχοντας μπει ξανά στην διεκδίκηση του σετ η Μαρία χρειάστηκε να σβήσει κι άλλο set point της αντιπάλου της, για να ισοφαρίσει σε 5-5!

Η Τσέχα αντέδρασε και παίζοντας όπως και στην αρχή του σετ, πήρε προβάδισμα 6-5. Η Μούχοβα βρήκε άλλα τρία set point, αλλά η Σάκκαρη κατάφερε να τα σβήσει κι αυτά για να πάει το σετ σε tie break!

A ripper out on Lenglen



Karolina Muchova edges out the opening set 7-6(5) against No.4 Sakkari#RolandGarros pic.twitter.com/O4jsrsBbeW