Σάκκαρη: «Είναι υπέροχο να παίζω για τους Ελληνες»

Για τον κόσμο στο Philippe Chatrier και τους Ελληνες θεατές μίλησε στην on court συνέντευξη η Μαρία Σάκκαρη.

Ανακουφισμένη που τελείωσε το παιχνίδι με 2-0 σετ, η Μαρία Σάκκαρη χαλάρωσε λίγο για τις πρώτες της δηλώσεις στο γήπεδο.

Η διαφορά επιπέδου της και τα λάθη της άπειρης Μπαρέλ έκριναν το παιχνίδι που έκρυβε παγίδες για την Ελληνίδα τενίστρια, αλλά στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε.

«Είναι το αγαπημένο μου τουρνουά και το αγαπημένο μου γήπεδο. Χαίρομαι που έπαιξα ξανά σε ένα γήπεδο με τον κόσμο ελεύθερο να έρχεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας. Πρώτη φορά παίζω εδώ με κανονικές συνθήκες σε αυτό το γήπεδο και είναι προνόμιο να παίζω ως Top5 παικτρια εδω μεσα μπροστά σας. Ξέρω ότι το 99.9% των θεατών ήσασταν με την αντίπαλό μου σήμερα, αλλά είναι λογικό. Χαίρομαι που υπήρχαν και Ελληνες στις κερκίδες. Οι Ελληνες λατρεύουμε την πατρίδα μας και είναι υπέροχο να παίζω γι’ αυτούς» ανέφερε μέσα σε χειροκροτήματα η Σάκκαρη.

